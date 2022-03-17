Кастільо бачить інституційну кризу в конституційному правлінні щодо Фудзіморі

Ліма, 17 Президент Перу Педро Кастільо, вважав цього четверга, що рішення, прийняте Конституційним судом (ТК) про затвердження корпусу хабеаса на користь засудженого колишнього президента Альберто Фузіморі (1990-2000), яке дозволить йому покинути в'язницю, показує «інституційну кризу» що, на його думку, переживає країна. «Інституційна криза, про яку я посилався у своєму повідомленні Конгресу (минулого вівторка), відображена в останньому рішенні Конституційного суду», - написав Кастільо у своєму акаунті в Twitter. Конституційна рада добре заявила про апеляцію адвоката Грегоріо Парко Аларкону проти рішення Верховного Суду, який у 2018 році скасував помилування, надане Фудзіморі 24 грудня 2017 року тодішнім президентом Педро Пабло Кучинським (2016-2018). «Органи міжнародного правосуддя, до яких приєднується Перу, і верховенство права повинні запобігати ефективному здійсненню правосуддя для людей», - написав Кастільо в тому ж повідомленні, опублікованому в соціальній мережі. Правитель поставив під сумнів легітимність Конституційного Суду та інших установ минулого вівторка під час виступу під час дебатів щодо вакансії (звільнення) перед Конгресом. «Основні установи в нашій країні мають проблеми легітимності, органи влади з вичерпаними мандатами, а в інших випадках вони навіть не мають кворуму для функціонування або є неповним», - сказав Кастільо минулого вівторка. У четвер вищий суд оголосив апеляцію, подану адвокатом Грегоріо Парко Аларконом, проти рішення Верховного суду, яке в 2018 році скасувало помилування, надане Фуджиморі 24 грудня 2017 року тодішнім президентом Педро Пабло Кучинським (2016-2018). Магістрат ТК Елой Еспіноса підтвердив у діалозі з Каналом N, що суд мав зв'язок у голосуванні, оскільки три члени проголосували проти надання habeas corpus колишньому президенту, а троє інших висловилися за. Серед тих, хто виступав за цей захід, був президент ТК Аугусто Ферреро, який мав право віддати «якісне голосування або подвійне голосування», щоб порушити рівність. Еспіноса сказав, що позиція президента ТК полягає в тому, що Фузіморі «це людина, яка вже має проблеми зі здоров'ям», і є «гуманітарна ситуація, на яку слід відвідувати», ті самі приміщення, для яких було запропоновано помилування 2017 року. НАЧАЛЬНИК ПБЦ/ГДл/ЛЛЛ