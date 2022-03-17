Автомобілі зі спікерами оживляють вуличні вечірки у Венесуелі

КАРАКАС (AP) - Десятки людей танцюють разом по сусідству на околиці Каракаса. Це майже опівночі, і коли «Do It To It» починає грати, популяризований TikTok, так багато молодих людей, дорослих та дітей, які блокують вулицю, ігноруючи неприємний запах, який походить від покинутого сміттєвоза неподалік.

Оглушлива музика походить від динаміків, встановлених у стовбурах автомобілів та мікроавтобусів, які змагаються, щоб побачити, яка з них має найпотужнішу звукову систему.

Ці вуличні вечірки, де грає електронна музика, валленато, бачата та інші ритми, дозволяють молодим і старим насолоджуватися танцями в районах, де більше немає дискотек або їх ціна непомірна.

«Ви повинні це відчути, ви повинні це жити... За допомогою «автомобільної аудіо» ви закриваєте очі і піднімаєтеся», - сказав Луїс Даніель «Ель Леон» Кастро, власник одного з автомобілів. «Це щось невимовне».

Багажник чотиридверного Hyundai Getz Castro має чотири динаміки, підсилювачі, баси та вільний простір для враження: Ви можете кинути свою сорочку туди, і тканина відскочить під ритм музики. Кришка багажника настільки важка, що п'ятьох чоловік довелося підштовхнути вгору, щоб відкрити її.

Автомобілі починають прибувати з настанням ночі в Петаре, одному з найбільших нетрів Латинської Америки. Деякий час автомобілі, мотоцикли та деякі автобуси встигають проїхати, змушуючи людей бігати. Але у міру наближення півночі і прибуває більше людей, рух зупиняється.

Це явище, яким би дорогим воно не було, знову набирає сили у Венесуелі, оскільки його економіка страждає. Мільйони людей впали в бідність в умовах глибокої політичної, соціальної та економічної кризи, але долар циркулює вільніше, ніж до пандемії коронавірусу. А щоб перетворити машини в музичні шкатулки, потрібно досить багато доларів.

Напередодні карнавалу працівники бізнесу Карлоса Арохи вимірюють, пісок, ріжуть та малюють виготовлені на замовлення шматки для фургонів, які наповнять пляжі музикою. Оснащення автомобіля може зайняти місяць і легко коштувати $10 000, більше, ніж той же транспортний засіб.

«У Венесуелі завжди було таке захоплення витрачати гроші на транспортні засоби. Я не знаю чому. Це те, що імплантувалося в нас роками», - сказав Ароча. «Люди бачать, як поставити звук на нього. Є люди, які навіть не мають будинку».

Ароча, яка вже 13 років займається цією справою, заявила, що деякі магазини в галузі закрилися під час кризи.

Тієї ж ночі, коли Кастро та його друзі святкували в Петаре, група студентів коледжу відсвяткувала свій випускний у сусідньому районі з кількома автомобілями, припаркованими під пішохідним переходом. Близько 50 чоловік танцювали в секторі.

Деякі молоді люди підійшли до ораторів, посміхалися і широко відкритими очима вказували на деяких ораторів.

Люди в цьому районі знають про тяготи, працюють кілька робочих місць і залежать від грошей, які їх відправляють родичі з-за кордону. Але він також вміє танцювати, щоб забути про свої проблеми, хоча б на кілька годин.

«Я бачу це як вечірку, щось дуже хороше, що нам всім подобається, незважаючи на ситуацію», - сказав 18-річний студент Луїс Медіавілла. «Тут вам подобається, живете і насолоджуйтеся, як ви кажете. Все, що вони роблять, дуже добре... Там весело, божевільна, конкуренція. Це дуже добре».

Він зазначив, що битви між автомобілями змушують людей розважатися, не їдучи в місто, в нічний клуб або витрачати 30 доларів на пляшку рому, яка коштує 10 доларів по сусідству.

У минулому автовласники та влада в кінцевому підсумку потрапили в гру кота і миші, але ніхто не заважав битві, якою користувалася Mediavilla.

Шум іноді турбує сусідів, але торговці продають більше напоїв, їжі і сигарет.

Ерлі Руїс, професор соціології Центрального університету Венесуели, сказав, що автомобілі та вуличні танці дають присутнім відчуття приналежності.

Вивіски на дверях нічних клубів можуть виключити деякі, але вуличні вечірки відкриті для всіх.

«Я включаю музику і раптом можу зняти сорочку, свою куртку», - сказав Руїс. «На вулиці всі ці правила повністю зникають, що зазвичай не дають мені весело провести час так, як я хочу».