Закликає до більшої впевненості у просуванні вакцинації в Карибському басейні

Сан-Хуан, 17 березня Міжнародна федерація Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) закликала країни Карибського басейну посилити довіру серед населення щодо просування вакцинації в цьому регіоні, де лише 40% завершили курс. Міжнародна організація опублікувала заяву в четвер, підкресливши, що низькі показники вакцинації проти covid-19 в Карибському басейні слід вирішувати шляхом створення довіри серед населення та реагуючи на відсутність власного капіталу у доступі до вакцин. У заяві наголошується, що побудова довіри є ключовим фактором у сприянні універсальної вакцинації та, таким чином, сприяння прогресу в Карибському басейні, де лише 40% його громадян повністю вакциновані. Це співвідношення контрастує з 68% в Південній Америці і 60% в Центральній Америці. МФЧХ зазначає, що в регіоні США було введено понад 1,7 мільярда доз вакцини проти COVID-19. Відсутність впевненості Діана Медіна, менеджер із залучення та відповідальності спільноти Америки для IFRC, заявила, що в країнах Карибського басейну люди не вакцинуються через відсутність довіри та труднощів у доступі до інформації. За даними МФЧЗ, посилення діалогу, орієнтованого на громаду, виявлення питань довіри та вирішення проблем та проблем людей мають вирішальне значення для того, щоб усі були вакциновані. Група нагадує, що прогрес вакцинаційних зусиль у Карибському басейні обмежений через географічне розсіювання островів та погані дорожні умови. Обмеження доступу до вакцин Нове дослідження IFRC щодо обізнаності громади про covid-19, проведене в дев'яти країнах Латинської Америки та Карибського басейну, показало, що деякі вразливі населення, такі як іммігранти, корінні жителі та приймаючі громади, стикаються з обмеженнями доступу до послуг вакцинації. Вони також неохоче роблять вакцинацію через відсутність довіри до місцевих органів влади або осіб, які приймають рішення, а також страх перед побічними ефектами та проблемами безпеки. Абдул Насір Хан, координатор операцій IFRC для Нідерландів та англомовного Карибського басейну, заявив, що завдяки історичним відносинам між Червоним Хрестом та земною громадою було підтверджено, що люди в основному покладаються на інформацію медичних працівників, гуманітарних працівників та місцевих лідери. Скептично ставляться до офіційних джерел Однак Хан зазначив, що скептично ставиться до інформації з офіційних джерел. З початку кампанії вакцинації проти Covid-19 Червоний Хрест вирішив відповідні сумніви понад 650 000 людей у Карибському басейні. Співробітники Червоного Хреста продовжують підтримувати вакцинацію людей працівниками охорони здоров'я. У 2022 році місцева команда Червоного Хреста продовжить працювати помічником влади в Карибському басейні, сприяючи справедливому доступу до вакцин та відновленню економіки для найбільш вразливих. арм/мм/ах