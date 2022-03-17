У Аргентині вичерпається газ: вибуховий лист від енергетичного секретаря Альберто Фернандеса та Мартіна Гусмана

Лист, який погодився виключно Infobae , є справжньою бомбою протягом декількох годин після закриття угоди з МВФ і в розпал дуже мінливого глобального контексту для енергетичних товарів після вторгнення Росії в Україну.

Восновному йдеться про те, що в Аргентині закінчилися ресурси для оплати газу в березні. Це газопостачання також вплине на вироблення електроенергії. Тобто, коли зима ще три місяці, сезон найбільшого споживання ресурсу перетнув обговорення тарифів і субсидій угоди з Грошово-кредитним фондом і вторгнення в Україну, країна більше не може їх забезпечити.

Офіційний документ датований 15 березня і адресований міністру економіки Мартіна Гусмануз копією начальника штабу Хуана Манзурата президента Альберто Фернандеса. Вінмає підпис Даріо Мартінес, секретаря енергетики та молодшого Гузмана, принаймні в організаційній діаграмі.

«Виконуючи мої обов'язки секретаря енергетики, усвідомлюючи потреби, які повинні бути задоволені протягом поточного місяця для підтримки основних основних послуг та критичних заходів, пов'язаних з моїм районом, я таким чином відкидаю скорочення, накладене дахами готівки, попереджаючи про наслідки катастрофічні для країни, що це означає», - сказав Мартінес.

Засловами Енерґії, Гусман застосував до свого щомісячного бюджету, який відомий як грошовий дах, і замість того, щоб малювати 309,802 мільйони доларів у березні, як просили, він надіслав йому 66,015 мільйонів доларів, 21% від того, що було запропоновано.

«Ці грошові коригування відбувалися, але не таким насильницьким і явним способом. Цейгрошовий вичавлювання ставить систему в кризу перед зимою і порушує ланцюжок платежів і поставок. Це справжня секторальна криза, яка зачіпає всі фронти енергетичного сектору. Вони вже реалізують угоду з МВФ, або сенс всього цього не зрозумілий. Це негайний вплив: ви не можете імпортувати більше дизельного палива та СПГ, або платити генератори», - заявили офіційні джерела.

«Тут немає інтерна, який того вартий. Або це Фонд, або це дещо дивний план міністра. Пояснення того, що він робить, немає», - описаливони з одного з офіційних офісів. Напруга між Гузманом та посадовцями сектору, близькими до Крістіни Кіршнер , не є новою: нагадали інцидент минулого року, коли міністр безуспішно намагався усунути заступника секретаря електричної енергії Федеріко Басуальдо.

Мартінес запевняє в цьому офіційному документі Аргентинської держави, що бюджету, виділеного на його організацію , взагалі недостатньо, «оскільки вони не відповідають основним вимогам району і реалізація якої матиме негайні руйнівні наслідки для країни».

«Врахуйте, що 66,015 мільйонів доларів вищезгаданої стелі навіть не покриватимуть оплату газу, який ми імпортували з Болівії, танкер з СПГ, який IEASA придбав, щоб покрити відсутність газу, що тимчасово спричиняє технічне відключення планової очисної станції, та 17 Gas Oíl кораблі, які CAMMESA уклала контракт на постачання ТЕС і їх родовищ, які знаходяться на мінімальному рівні, всі судна, які ввійдуть в порт протягом березня; залишивши все інше абсолютно без фінансування зобов'язань Міненерго», - йдеться в документі.

Якщо кошти не надійдуть, Енергія описує сценарій, який буде руйнівним: прямий та негайний вплив на соціальний тариф на газ та електроенергію, що сплачується тими, хто найбільше потребує, заборгованість усіх видів та недотримання платежів приватним виробникам з впливом на інвестиції і можливі судові позови. ГазопровідНестор Кіршнер, «робота, яка була публічно оголошена Національним урядом як відповідне та необхідне рішення для збільшення внутрішнього видобутку природного газу від Вака Муерти, що було підтверджено як фундаментальну віху в контексті Тижня CERA в Х'юстоні (США)», за словами Мартінеса.

Вінперераховує його наступним чином:

- «Неможливо буде оплатити поставки СПГ та газової нафти, які були укладені контрактом для прибуття в країну протягом поточного місяця, і які відповідно IEASA та CAMMESA повинні бути присутніми в доларах, заздалегідь».

- «Настане криза через брак палива для живлення теплових електростанцій країни».

- «Ми не зможемо здійснити оплату в доларах, вимагаючи надання газу Болівіано, прямо в середині переговорів, де ми намагаємося збільшити обсяги, які ми отримуємо через цей маршрут».

- «Платежі не можуть здійснюватися постачальникам природного газу, що випливають із зобов'язань, взятих на себе Національна держава в рамках Плану Газу. Ар та попередніх стимулюючих планів. Цізобов'язання були частково порушені в лютому цього року, до яких тепер будуть додані ті, що на березень. Цівиплати газовидобувним підприємствам, які гарантовані сертифікатами податкового кредиту, об'єктивно складають фінансовий потік, який ці компанії використовують для здійснення інвестицій, необхідних для виробництва та постачання газу, необхідного для попиту наших житлових, промислових та електростанцій теплова енергія для отримання електричної енергії. Якбивиробництво постраждало через зменшення необхідних інвестицій, внаслідок скорочення фінансових потоків може початися нестача пропозиції.

На додаток до фактичної проблеми, яку це представляє, двері відкриваються для судових позовів про затримки та невиконання зобов'язань, взятих на себе Національною державою відповідно до Плану Газу.Ar та його прецедентів, саме в той час, коли повне виробництво національної рідини потрібно обмежити імпорт СПГ з урахуванням мінімально можливих неконтрольованих міжнародних цін на цей продукт, які, через енергетичну кризу та війну в Україні, зросли на 400/ 500% по відношенню до тих, які виплачувалися минулого року».

- «Кошти не можуть бути передані Anses для задоволення домашньої програми, яка знижує вартість бутильного газу в сектори з меншими ресурсами».

- «Кошти, призначені для підтримки Соціального тарифу на природний газ, можуть не перераховуватися.

- «Переказ коштів на IEASA в розмірі 58 мільярдів доларів затягнеться ще на місяць, що відповідає фінансуванню першого етапу робіт газопровідної системи Transport.Ar Production Nacional, який вже розпочався з тендеру на придбання труб для газового президента Нестора Кіршнера трубопроводу до 31 березня 2022 року».

Критики Гусмана кажуть, що Economía ще не перерахувала кошти, які були зібрані для сектора в так званому податку на багатство. «З 600 мільйонів доларів США до IEASA надійшло лише 100 мільйонів доларів», - стверджують вони з посиланням на енергетичну інтеграцію Сосьєдад Аноніма, колишній Enarsa, відповідальний за будівництво газопроводу Кіршнер Аноніма.

Вони також стверджують, що міністр домовився про контракти з Болівією вниз на січень і лютий цього року - коли було потрібно 9 мільйонів кубометрів газу і 7 мільйонів прийшли - і вони побоюються, що може статися з тим, що буде узгоджено на решту року, дискусія, яка починається зараз. «Взимку знадобиться 12 млн кубометрів. Якщо цього не станеться, потреба півночі країни не може бути гарантована, що, крім промисловості, може вплинути на житлове забезпечення. Будемо сподіватися, що цього разу буде краще домовитися», - кажуть вони біля офісу Гусмана.

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