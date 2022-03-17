Аргентина готова ратифікувати нову програму з МВФ на 45 млрд доларів

Сенат Аргентини проводить свої останні дебати в четвер, щоб затвердити нову угоду з Міжнародним валютним фондом на 45 мільярдів доларів, за допомогою якої він відверне привид дефолту і спробує приборкати втекла інфляцію понад 50% на рік.

Цей кредит послужить реструктуризації програми stand-by, отриманої в 2018 році під урядом ліберального Маурісіо Макрі, термін погашення якого в цьому році близько 19 мільярдів доларів, ще 20 мільярдів у 2023 році і 4 мільярди більше в 2024 році Аргентина не може дозволити собі.

Сесія Сенату розпочалася о 17H00 GMT. Конгрес-сквер був огороджений і під наглядом поліції, через тиждень тому, коли Палата депутатів проголосувала за, протестувальники побили камінням будівлі і розбили вікна декількох офісів, в тому числі і в офісі віце-президента Крістіни Кіршнер.

Для вступу в силу угода також повинна бути подана до Ради директорів МВФ у Вашингтоні для затвердження.

І час закінчується. У період з 20 по 22 березня Аргентина повинна сплатити термін погашення капіталу у розмірі 2,9 мільярда доларів, суму, якої вона не має, повідомляє Центральний банк.

«У нас є складне рішення: затвердити прихід МВФ, коли ми звільнилися в 2006 році», - сказав провладний сенатор Рікардо Гуерра, натякаючи на те, коли тодішній президент Нестор Кіршнер скасував близько 9,5 мільярдів доларів боргу перед багатостороннім органом і закінчив його оглядові візити.

Герра підкреслив, що МВФ «залишив лише невдалий досвід» в Аргентині, але стверджував, що необхідно схвалити кредит, щоб «звільнити економіку від такого тягаря, щоб повернутися до зростання, і відтворити надію і довіру».

Нова кредитна угода стане 13-м, яку Аргентина підписала з МВФ з моменту повернення демократії в 1983 році.

- Проти інфляції -

Ця розширена програма об'єктів передбачає 10 квартальних оглядів і чотирирічний пільговий період. Виплати повинні проводитися з 2026 по 2034 рік.

Натомість Аргентина прагне зменшити фіскальний дефіцит з 3% ВВП у 2021 році до 0,9% у 2024 році.

Лівоцентричний президент Альберто Фернандес подякував парламентарям, які підтримують проект. «У нас буде чіткіший горизонт. Ми будемо знати, що є проблема, яка не була вирішена, але вона починає вирішуватися, а це той проклятий борг, який ми успадкували», - сказав він, знову натякаючи на те, що угода була підписана Аргентиною під урядом попередника, в розпал курсу обміну валют.

Для Віктора Бекера, директора Центру вивчення нової економіки Університету Бельграно, «якщо програма затверджена, це трохи зменшує ступінь невизначеності. Зникає можливість дефолту і поставляються цілі, які уряд намагатиметься виконати. Не всі невідомі очищені, але економічні агенти знають, що буде контролюючий орган (МВФ)».

Мета, на думку МВФ, полягає в тому, щоб «зменшити стійку високу інфляцію». Однак прес-секретар Джеррі Райс заявив у четвер, що «це, звичайно, буде викликом у світлі еволюції світової ситуації, оскільки зростання цін на сировинні товари впливає на інфляцію у всьому світі», на тлі війни в Україні.

Аргентина зафіксувала зростання індексу споживчих цін на 4,7% в лютому протягом січня, зі збільшенням продовольчого сектору на 7,5%, що призвело до інфляції за 12 місяців до 52,3%.

Коли рада МВФ схвалить угоду, Аргентина отримає першу виплату в розмірі близько $9,8 млрд, що дозволить їй вирішити термін погашення наступного тижня і зміцнити міжнародні резерви.

Але є недовіра в суспільстві до тих заходів, які буде вживати уряд для досягнення цілей угоди.

«Щодо економічної ситуації ми будемо гіршими, тобто реальністю. Ми платимо за аферу», - сказала Моніка Сулле з руху соціалістичних працівників AFP під час протесту проти МВФ цього тижня.

Початкова угода була підписана на 57 мільярдів доларів, що є найбільшою сумою, яку коли-небудь надав МВФ. Однак Аргентина отримала лише 44 мільярди доларів, оскільки президент Фернандес відмовився від очікуваних розтяжок, коли вступив на посаду в грудні 2019 року.

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