Еквадорська одіссея потрапила в українське село через російські бомбардування

Autobuses esperan durante las evacuaciones en medio de la invasión rusa de Ucrania, fuera de Sumy. 8 de marzo de 2022. Imagen fija obtenida de un video distribuido. Jefe adjunto de la Oficina del Presidente, Ucrania/Handout via REUTERS

Коли почалося російське вторгнення в Україну, Дієго Монкайо, молодий студент літератури з Еквадору, вирішив втекти від Києва зі своїми друзями. Вони сіли на поїзд, який обіцяв відвезти його до Львова, в 70 км від польського кордону, але поїзд обійшов і відвіз його в Суми, місто, оточене російськими військами з постійними бомбардуваннями і висотою війни. Дієгознайшов притулок у Шостці, містечку Сумської області, де опинився в пастці Еквадор.

Після того, як поїзд відійшов на схід, Монкайо з друзями зустрілися з російськими загарбниками і стали свідками однієї з битв між українськими і російськими військами. Вонивтекли і прибули до Шоксти, де один з друзів Дієго мав сім'ю.

Монкайо, обмежений у селі, де проживає 85 000 жителів, спілкується з владою МЗС Еквадору. ОскількиШокста оточена росіянами, Монкайо попросили дочекатися евакуації гуманітарного коридору. Згідно з повідомленнями, російська армія розстріляла мирних жителів і журналістів.

Через три тижні після прибуття до неймовірного пункту призначення минулого вівторка був побудований гуманітарний коридор, куди Дієго Монкайо міг виїхати з одним зі своїх друзів. Йогопризначення - нарешті Львів, поблизу польського кордону. Дієго та його український друг покинули місто Шокста на автомобілі Червоного Хреста і вже подорожували більше 28 годин, щоб дістатися до українсько-польського кордону.

Заступник міністра мобільності Луїс Ваясзаявив, що Дієго з другом їздили на кордон Медики або Краковець. Вайас переконався у Львові, що «Дієго знаходиться за межами небезпечної зони». Влада сподівається, що Дієго зможе пройти прикордонний контроль і прибути до Польщі вдень (за місцевим часом). Учетвер о 9 ранку (еквадорський час) Монкайо та його друг вже були близькі до польського прикордонного контролю. УTwitter міністр закордонних справ Еквадору Хуан Карлос Голгуїн подякував муніципалітету Шоцької за підтримку у затвердженні гуманітарних коридорів.

На кордоні Дієго зустрінеться із заступником міністра Вайясом, який стежив за операцією, яка триватиме до 36 годин для евакуації Монкайо. «Коли я перебуваю з Дієго, я відвезу вас до Кракова, де є бронювання готелів, тому що знайти номер у Перемишлі практично неможливо. ДляДієго та його українського друга, який супроводжує його.Я сподіваюся, що він може перетнути кордон. Дієго не матиме проблем». Через прес-службу Міністерства закордонних справ Еквадору заявив віце-міністр Вайас.

Наразі в Польщі є чотири чиновники міністерства закордонних справ, в тому числі заступник міністра Вайяса. Вони вже відповідали за евакуацію громадян Еквадору, переважно студентів, які уникли війни. Однак є ще еквадорські люди, які сподіваються вирішити, залишитися в Україні чи ні. «У будь-якому випадку Еквадорська держава допоможе виїхати до кордону з різними країнами, з якими межує Україна», - запевнив Вайас.

Дієго Монкайо прожив в Україні близько трьох років і їздив вивчати філологію. Його мати Жанет Мендосасказала Ель-Комерсіо, що молода людина тричі намагався втекти з України, і що є також ті, хто скористався ситуацією, щоб попросити його грошей в обмін на вивезення його з країни. Розчарованийвтечу, поїзд, який не дійшов до місця призначення, і російська військова облога зробили Монкайо одним з останніх в'їжджих іноземців в Україні.

Зпочатку конфлікту з України втекли 712 осіб: 655 еквадорців, 43 українця, 11 колумбійців, 1 перуанця, 1 єгиптян і 1 білоруса прибули до Еквадору на одному з трьох гуманітарних рейсів, спонсорованих Міністерством закордонних справ та літаком, зафрахтованими іммігрантами. За даними самого EFE . У випадку з Дієго Еквадорська країна покриває вартість зворотної поїздки.

Влада Андських країн кажуть, що, незважаючи на конфлікт, є еквадорці, які вирішують залишитися в Україні, але інші громадяни також намагаються покинути країну. «Є випадки, подібні до Дієго, де еквадорські жителі не змогли покинути деякі міста», - сказав Вайас. У ніч на середу вони привітали еквадорців зі своєю українською дружиною та дочкою. Країна координувала три гуманітарні рейси. « Важливим є те, що наші співвітчизники наближаються до кордону, перетинають кордон і за межами території України. Варіантиповернення в країну будуть проаналізовані в кожному конкретному випадку».

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