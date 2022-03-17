AIFA: ПАН назвав мега-проект AMLO «Аеропорт Ducky».

МаркоКортес,національний лідер Партії національних дій (PAN), розпочав різку критикупрезидента Андреса Мануеля Лопеса Обрадо (AMLO) та адміністраціїміжнародного аеропорту Феліпе Анджелес(AIFA), назвавши його «качкою». Мається на увазі, що мега проект головного виконавчого директора почнеться 21 березня.

На віддаленій прес-конференції синьо-білий національний лідер запевнив, що одним із мега-проектів Лопеса Обрадора був « качиним аеропортом, як цей уряд Морени». Післякаталогізації йоготаким чином, Кортес порівняв АІФА з тим, що було запущено колишнім президентом PRI Енріке Пенья Ньєто (2012-2018) в Texcoco, який був скасований, який спочатку був самоописаний,четвертої трансформації(Q4). Це одне з перших рішень, прийнятих керівникомпід час його перебування на посаді.

«Замість 120, які матиме аеропорт Тескоко, у нас буде лише 14 місць для літака. Як би цього було недостатньо, вартість Сент-Люсії стрімко зросла. Президентзаявив, що загальна вартість будівництва аеропорту складе 750 мільярдів песо. Це було нетак, оскільки було витрачено 115 мільярдів доларів, що на 50% більше, ніж очікувалося досі», - сказав Марко Кортес.

ДжуленРементерія, координатор PANСенату Республіки, зазначив, що мега-проект адміністрації Табаскене «єаеропортом з характеристиками регіонального аеропорту, і це не один з великих».

Так само одним з головних аргументів у критиці Рементарії був час, який знадобився столиці, щоб досягти АІФА. Це тому, що, за його заявою, швидше приїхати в деякі штати республіки. Ці коментарі були підтримані Генеральним секретарем PAN Сесілія Патрон, яка підкреслила«високі» витрати, які жителі Мехіко повинні заплатити за мобілізацію.

«Це аеропорт, який взагалі не має планів і не має можливості вирішувати проблеми або рости», - сказав координатор PAN.

На додаток до цього, варто згадати, що федеральний уряд оголосив наступні тарифи та маршрути через свій офіційний Twitter обліковий запис: Він доступний у Мехіко та штаті в Мексиці , щоб дістатися до AIFA.

1. Перісур

- Час передачі: 1 година 35 хвилин

-Вартість: 150 песо

2. Санта-Фе

- Час передачі: 1 година 25 хвилин

-Вартість: 150 песо

3. Світ E

- Час передачі: 1 година 10 хвилин

-Вартість: 125 песо

4. Куаутітлан

- Час передачі: 1 година

-Вартість: 125 песо

5. Міжнародний аеропорт Мехіко (AICM)

- Час передачі: 57 хвилин

- Вартість: 125 песо

6. Національна аудиторія

- Час передачі: 1 година 15 хвилин

- Вартість: 125 песо

7. Всесвітній торговий центр

- Час передачі: 1 година 15 хвилин

- Вартість: 125 песо

8. Індіо-Вердес

- Час передачі: 42 хвилини

- Вартість: 50 песо

9. АцтекСіті

- Час передачі: 1 година 32 хвилини

- Вартість: 18 песо

10. Корида або Чотири Каміно

- Час передачі: 1 година 40 хвилин

- Вартість: 125 песо

Крім того, була дана інформація про точки взаємозв'язку від чотирьох автовокзалів до АІФА, вартість прибуття в аеропорт Санта-Люсія також становить 125 песо, а вантажівки відправляються з півночі, заходу, Таскеньї і ТАПО електростанцій.

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