Після свого суворого листа енергетичний секретар запевнив, що отримав кошти для гарантування газу та електроенергії в березні

«Ми домовилися з Мінфіном про нові стелі, і фінансове планування на березень місяць, яке гарантує роботу енергосистеми в цілому, постачання газу мережами і вироблення електроенергії, а також дотримання оплати програми та обов'язки Міненерго».

роз'яснення Даріо Мартінес, міністра енергетики, надійшло після того, як Infobaeопублікував ексклюзивний лист двох днів тому ,підписаний ним та звернувся до президента Альберто Фернандеса та міністра економіки Мартіна Гусмана , його безпосереднього начальника, на який він скаржився, оскільки він направив йому лише 20 відсотків коштів для покриття своїх операційних потреб у березні.

ЗаявиМартінеса коригують нові кошти на березень, і саме тому офіційні офіси дивуються, що станеться в наступні місяці, особливо взимку.

«Виконуючи мої обов'язки секретаря енергетики, усвідомлюючи потреби, які повинні бути задоволені протягом поточного місяця для підтримки основних основних послуг та критичних заходів, пов'язаних з моїм районом, я цим відкидаю скорочення, накладене грошовими дахами, попереджаючи про катастрофічні наслідки для країни, яка це тягне за собою», - сказав Мартінес. Засловами Енерґії, Гусман застосував до свого щомісячного бюджету, який відомий як грошовий дах, і замість того, щоб малювати 309,802 мільйони доларів у березні, як просили, він надіслав йому 66,015 мільйонів доларів, 21% від того, що було запропоновано.

Тепер Мартінес сказав, що «існує постійне адміністративне повернення та повернення з Казначейством та економікою, з точки зору вимоги до коштів та планування та перепланування щомісячних стель, а також платежів, що підлягають здійсненню, звичайне здійснення всіх розподілів Національної держави, який коригуються в обсязі загальної доступності казначейських коштів, і зазвичай стелі піднімаються або змінюються відповідно до приміток кожного розподілу, як це було в цьому випадку».

Енергія зазначила, що виробництво Gas Nacional в результаті плану Gas.Ar імпорт - «звичайні доповнення» - СПГ та дизельного палива для теплових електростанцій «гарантують нормальне постачання енергії в нашій країні».

Секретар сказав, що разом з Гусманом вони працюють над тим, щоб «з великою обережністю аналізувати та хвилювати міжнародну ситуацію з цінами на енергію, а також механізми забезпечення того, щоб ця ситуація мала найменший можливий вплив на нашу країну».

«До цього ми повинні додати мужнє та рішуче рішення президента Альберто Фернандеса та віце-президента Крістіни Фернандес де Кірхнер, щоб реалізувати план Gas.ar та побудувати газопровід Нестор Кірхнер та всі його додаткові роботи, розширити газотранспортну мережу, і таким чином значно покращити можливість нашої країни захищатися від цих глобальних криз», - розширив Мартінес.

Лист

У тексті, який ці ЗМІ оприлюднили виключно сьогодні, і який датований минулим вівторком, секретар запевнив, що бюджету, виділеного на його агентство , взагалі недостатньо, «оскільки вони не відповідають основним вимогам району і реалізація якої матиме негайні руйнівні наслідки для країна».

Якщо кошти не надійдуть, Енерґія запевнила, що буде прямий і негайний вплив на соціальний тариф на газ та електроенергію, сплачений тими, хто найбільше потребує, заборгованість усіх видів та недотримання платежів приватним виробникам з впливом на інвестиції та можливі судові позови.

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