Слуга проти Барси, Адами, Фріенкі та Галатасарая

Спортивна редакція, 17 березня Барселона передає новини про Frienki de Jong і Adama Traore на позиції, зайняті Пабло Паесом Габірою «Габі» та Усмане Дембеле в чемпіонському матчі другого туру кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Галатасарая сьогодні вдень проти Осасуна . Крім того, Sergiño Dest повернеться до права через втрату Дані Алвеса, який не зміг взяти участь у конкурсі відповідно до регламенту УЄФА. Галатасарай зіткнеться з воротарем Барси Іньякі Пенья, який спочатку піддається команді Туреччини, та Керем Актуркоглу, найнебезпечніший гравець. Вирівнювання: Галатасарай: Іньякі Пена, Хлопчик, Нельсон, Марсао, Ван Ангольт, Кутлу, Антальярі, Бабель, Сікальдау, Актуркоглу, Гоміс Барселона: Тер Стеген; Дест, Піке, Ерік Гарсія, Джорді Альба; Серхіо Бюскетс, Педрі, Фріенкі де Чен; Адама, Ферран Торрес, Аубамеян г 1011955 Semi-GMH/Sat