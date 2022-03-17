Через 80 років після газової камери: «самий злий нацист», який створив газову камеру і перші жертви, які прибули з України

Здача Німеччини відбулася майже місяць тому. Фашистські солдати і офіцери втекли як щури по всій Європі Однак, незважаючи на простори континенту, місць для відвідування було не так вже й багато. Всі були голод і руйнування. Британські патрулі знайшли фашистських солдатів біля підніжжя Альп. Вони намагалися видати себе за селянина, але нікого не обманювали. Коли допитали вже в казармах, вони зізналися, що були членами переможеної армії, але відмовилися займати відповідне місце Наймолодші давали поради арештам, щоб вони могли довіритися.Де вони їх знайшли, на більшій висоті, глибше в горах, у добре обладнаній каюті вони змогли знайти видатних нацистів. Вонине знали своєї особистості, але знали, що вони важливі люди через те, як вони були одягнені, їх комфорт, незважаючи на обставини, хтось відправив їх, щоб привезти продукти. Британці знайшли сайт без проблем і заарештували 7 осіб. Шестероз них одягалися офіцерами, а решта представилися великим німецьким купцем. У нього була тепла куртка, і шкіряні штани, і дорогі чоботи. Приїхавши до загону, інші шість були поміщені в підземеллі, і купець міг вільно пересуватися по місцю.Це не був бізнесменом, поки хтось не думав, що він його впізнав.Чоловік був вбивцею. Коли він проходив перед ним, він вже повертався спиною на пастку, щоб визначити свою особу. З легким німецьким акцентом і командним голосом він сказав: «Глобочник!» Короткий чоловік із зайвою вагою повернув голову так, ніби він відповідав на телефонний дзвінок. Як тільки він усвідомив майже рефлекторний вчинок, він намагався продовжувати так, як ні в чому не бувало. Британськийполководець наказав його помістити в найбезпечнішу в'язницю. Вони знайшли когось, хто керує нацистським табором смерті. Однакпід час ув'язнення Оділо Глобочникдопомагав собі руками, швидким рухом вклавши щось в рот і щільно закривши щелепи. Практично відразу він впав і потряс до землі. Його шкіра стала фіолетовою. Вінпопросив таблетку ціаніду.

Хтось визначив його як «найзлішу людину в самій злій організації, яка коли-небудь існувала». Гидкеістота з унікальним бажанням вбити. Невичерпний вбивчий апетити. Оділо Глобочник похвалився, що саме нацист ліквідував найбільше євреїв.Він був тим, хто відповідав за будівництво та експлуатацію таборів смерті. Бєлєць, Собібор, Треблінка.

80 років тому , 17 березня 1942 року, сотні євреїв з України вперше були допущені в газові камери табору Белзег на польській території. Звичайно, вони не були першими євреями, яких вбили нацисти, і не були першими євреями, які випустили газ. Однакбули люди, які започаткували нову систему, систему, яка завершила вбивство машини, і система, яка перетворила її на галузь.

Шоамав інший етап. Укожному з них нацисти надавали вбивчій професії більшу складність і ефективність.Судаж, не було рішення будувати табір для ліквідації всіх членів етнічної групи. Знищувальне рішення існувало і раніше, і воно посилювалося і розширювалося з часом. Однакспособи, якими цей план геноциду був реалізований, різноманітні.

Перед обличчям кожної масштабної різанини для солдатів, які вчинили злочин, виникали логістичні та моральні проблеми. Владарозробляла план, щоб зробити ці терористичні механізми більш ефективними.

Процес Голокосту був поза звичайним. Це було довго і складно. Як вважають деякі, одного разу Гітлер прокинувся і видав наказ про вбивство всіх членів різних етнічних груп, і не сталося, що план вступив в силу. Було кілька етапів. Велика і систематизована різанина останніх років Другої світової війни почалася набагато раніше, а політика почала все більш радикальні, все більш криваві, довільні і радикальні дії. Згідно з гаслом Ніколауса Вахсмана з КЛ, понад 600 тисяч євреїв зі Східної Європи вже загинули, коли було відкрито табір смерті, керований Глобоном. Історіянацистських концтаборів. Уже в 1941 році радянське вторгнення викликало величезну кількість вигнанців і вбивств, щоб спробувати різні рішення.

На допомогу прийшов найсміливіший, самий аморальний і амбітний людина і посадив його в перший ряд. У другій половині 1941 року Гіммлер видав накази «Глобочнику». Цебув секретний план, який вони назвали Action Reinhardt, операція Реінхардт. Вони більше не будуть будувати концтабори і рабські трудові табори. Настав час для більшої кількості прикладів. Таборисмерті, місця, де людей відвезли для вбивства. Вонимали дуже мало робочої сили; лише від 25 до 30 керівників змогли підтримувати порядок і забезпечити виконання різних етапів подорожі. Інша частина брудної домашньої роботи була Сондеркоммандос . ув'язнені повинні були садити людей в газові камери, знімати трупи, класти кремацію, складати речі. У більшості випадків вони також гинуть і замінюються іншими.

Люди сіли в переповнений потяг. Вагони великої рогатої худоби, які не змогли дихати через переповненість і поганий запах. Багато людей не зійшли живими. Коли вони приїхали, коли двері освіти відкрилися і зайшло прозоре світло і свіже повітря (або застигли в залежності від пори року), ув'язнені вважали, що сталося найгірше. Вони не знали, що вибір був зроблений перед посадкою на поїзд. І вони вже були приречені. Усерединітабору була станція для новачків. Нормальна пантоміма та імітовані процедури заспокоїли їх. Місце, де можна залишити свої речі, лінію чекати, і місце, щоб зняти одяг для ванни. З плакатами та підробленими годинниками станція хотіла показати гостинність. Алечерез кілька хвилин всі помруть. Ніхто з людей, які вийшли з машини, не був живий там більше кількох годин.

Нацистиспробували застрелити жертв. Цебула повільна і морально витратна процедура для солдатів, яким довелося стріляти сотнями ший беззахисних людей, дітей, жінок і людей похилого віку. Вонитакож побудували вантажівки, щоб отруїти людей, які забралися в вуглекислий газ. Потімїх ховали в братських могилах, але через газу трупи вийшли на поверхню.

Глобоцникбув корумпованим чоловіком, який був відлитий державним службовцем, але його зухвалість, відсутність пильності і близькість з Гіммлером відновили свою владу. І він був готовий зробити все необхідне, щоб не втратити її. Коли йому наказали створити цей табір, він сказав своїм підлеглим: «Німецький фюрер СС дав нам нове завдання. Я дуже вдячний за те, що можу бути впевненим, що наші побажання можуть здійснитися негайно».

Він був тим, хто координував і керував будівництвом табору смерті. Крематорійпечі в Белзезі не було, але газової камери не було. Спосіб Глобочнік вибрав саме метод вуглекислого газу. Йоголюди вбивали тисячі польських і російських євреїв щогодини. Післядекількох місяців експлуатації він видав наказ про створення нової газової камери, в яку увійшло по 2000 чоловік. Запідрахунками, 600 000 євреїв були вбиті лише в Белзезі.

Коли поїзд прибув переповнений і рух транспорту було перервано, Глобочник вимагав більше. Поодинці депортації було недостатньо. Він скаржився. Вінсказав, що вони мають набагато більшу силу вбивства. Уякийсь момент він зіткнувся з Рудольфом Хоесом, командиром Освенцима.

Освенцим був рабським трудовим табором, і саме концтабір став одним з винищення з додаванням Треблінки. Однак ця змішана природа змінила свою роботу. Хьоссі Глобочник відкрито боролися перед начальством, щоб визнати, хто вбив найбільше людей. Вонизвинувачували один одного в непрацездатних і неохайних. Хьосс спонукав його використовувати Zyklon B, газ, який його суперник вбив у кімнаті Освенціма. Однак Глобочник все ж вважав за краще чадний газ.

Глобокніквбив більше людей, знищивши польське гетто. У1943 році Белзег був першим табором смерті, який був розібраний. Вони витягнули залишки з ями і зробили величезне дерево. Потім вони побудували об'єкт на його вершині, щоб зламати і чіткі докази.

Глобочник і його чоловіки продовжували рухатися разом до кінця війни.Для нього вони знайшли його в Альпах. Вони відвідували Італію протягом останніх місяців конкурсу.

Через десятиліття після смерті Глобочника ходили чутки, що він не покінчив життя самогубством. Подейкували, що все - це пародія, встановлена США, яка приховувала геноцид. Загальновідомо, що великі держави набирали нацистів у післявоєнний період і використовували їх для власних благ. Вони були в першу чергу важливими вченими (наприклад, фон Браун) або агентами розвідки з великою кількістю інформації. Однак Глобочник не був би прийнятним, і він не був би виправданий ні найменшим чином. Деякі слідчі стверджували, що колишній командир Белзека і Собібор а мешкали в США. Вони навіть орудували секретними документами, щоб довести це. На початку нового тисячоліття німецький журналіст і письменник Гітта Серені довів, що це безпідставна легенда і що Оділо Глобочник покінчив життя самогубством з австрійськими ціанідними таблетками.

Перш ніж закінчити, ми повернемося до 31 травня 1945 року, в день його смерті в Партеніонському замку в Австрії, де знаходилися британські казарми. Британські солдати перенесли свої тіла в сільську церкву, з невеликим кладовищем на задньому плані. Місцевийпарафіяльний священик відмовився, коли знав, кого він хоче там запитати. Вінговорив, що кладовище було священним місцем, а мертві, які жили, не заслуговували компанії.

Оділо Глобочник був похований у відкритому полі навпроти стін церкви без ритуалу.

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