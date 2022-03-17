Через 30 років після нападу на ізраїльське посольство: нова річниця покарання

Вся будівля обвалилася, як піщаний замок, пошкоджений морем. 30 років тому було 14.50 у вівторок, 17 грудня 1992 року. Ізраїльськихпосольств і консульств в Арройо 910 і 916 більше не існувало.

Руйнівний спалах послідувала глибока тиша після катастрофи через крики поранених, прохання про допомогу і біг тих, хто хотів допомогти. Цейвибух, про який ще не було точно відомо, що сталося, також вплинув на школу Йозефи Капдевіли де Гутьеррес, саду, інтегрованого в парафію Матер Адмірабіліс та школу, де92 сотні дітей віком від 3 до 5 років збиралися виїхати. Дорослі, і хоча б одна Літня сім'я, де люди загинули в резиденції Сан-Франциско.

Через сім років, оскільки напад 1999 року торкнувся інших країн, Верховний Суд, який керував розслідуванням, встановив«важливість фактів» і пояснив це наступними термінами: «(...) 17 березня 1992 року, о 14:47, Форд F 100 універсал, Домен C 1,275,871, пройшов через Арройо вулиці в цій федеральній столиці, і піднявся на тротуар з двома правими колесами перед 916 вищезгаданої артерії. Штаб-квартира державного консульства в Ізраїлі- відразу ж викликала значний вибух. Інцидент стався через кілька хвилин після того, як внутрішня безпека дипломатичного штабу завершила один із загальних раундів, а коли співробітники поліції, відповідальні за зовнішню опіку над дипломатичним штабом, були відсутні в якості додаткової служби. Походженням вибуху стала вибухова війна, що складається з суміші пентаеритриту тетрата-Тена, пентриту і тринітротолуен-тротилу, і тротилу- зі швидкістю, оціненою в 50-50%, розташованого ззаду праворуч від транспортного засобу».

Суд також довів, що ця атака була роботою ісламського джихаду, збройного крила Хезболли, проіранської політичної партії, що діє в Лівані . Винуватецьне був знайдений або замах. У 2010 році посол Ізраїлю Даніель Газіт виявив, що розвідувальна служба своєї країни Моссад провела розслідування нападу, результати якого не були відомі, а Ізраїль ліквідував винних.

Однак через кілька секунд після нападу все нічого не було. Історії жертв, вижили, свідків досі живі, незважаючи на минулі роки. ПосолІцхак Шефі врятував своє життя дивом Він покинув посольство за кілька хвилин до спалаху. У той час консулу Дані Кармону було сорок один рік, що після обіду.Він жив у Буенос-Айресі зі своєю дружиною Еліорою, яка працювала в посольстві, і п'ятьма дітями.Кілька років тому він згадував той ранок нападу: «Це був звичайний день, осінь ось-ось розпочалася, це був дуже солодкий день, і це був один з тих днів, які зазвичай пропонує лише Буенос-Айрес. У нас був план, який включав вечерю для 25 людей вдома з важливими відвідувачами з Ізраїлю».

Посольствоперебувало на реконструкції, а Кармон разом з архітекторомГабріелем Піксоном переглянули рахунок іякість покриття. «Я навіть не пам'ятаю, що стався раптовий бум. Те, що я чув, було громове мовчання, як завали впав, і звуку не було. Потім, через кілька хвилин, я почув, як люди біжать. Фанні, головний бухгалтер посольства, вивів мене на вулицю, і якби не ця зустріч, ми були б в іншому місці посольства. Ніхто не пережив вибуху. Щеодна пам'ять лежала у фургоні і відвезла мене до лікарні».

Кармон прокинувся на лікарняному ліжку через кілька днів. Відвідалийого перед двома колегами і сказали йому, що його дружина загинула в результаті нападу. Вонитакож запитали, чи будуть вони говорити безпосередньо зі своїми дітьми, і Кармон сказав «так». «Мої діти виросли, започаткували сім'ю і думають про все, що втрачено тими, хто більше не з нами», - дипломат був послом Індії в Ізраїлі і буде повертатися до Аргентини кожні п'ять років разом зі своєю сім'єю, щоб відвідати сьогоднішні урочистості. «Тому що тут ми щось залишили позаду і прийшли, щоб знайти його знову».

У момент спалаху Леа Ковенський пив каву в посольському комутаторі з телефонним оператором Mirtha, фахівцем у роботі з високим арматостом, який був підключений і витягнув для проходження зв'язку. Арматоста врятувала б їй життя. « Вибух був різким ударом, і ми всі були загорнуті в хмару білого порошку. Хвилі кинули мене назад. Я почав кричати». Ліїтоді було 36 років і була секретарем військового депутата посольства. Кристал, який летів, як гострий ніж, пошкодив його обличчя і прилип до голови. Він зміг вийти в кут Арройо і Суіпача між інертним тілом і криком болю. Кривавим обличчям він виграв вулицю і не знав, що робити перед підлогою, наповненою розбитим склом. Після цього вона відчула, що пара рук підняла її і тримала її до Суіпачі, а її обличчя створило дельту крові.

Вінпроходив в обіймах Брюса Віллісона-молодшого 24 Корпусу морської піхоти США, який перебував на дипломатичній місії під вартою в латиноамериканській країні: у березні я отримав Аргентину, а у вівторок 17-го пив каву в барі біля посольства. Почувшивибух, він виявив Леа, яка діяла рефлекторно, кинулася в Арройо і піднялася в Суіпачу у віці 800 років, куди стали прибувати поранені. Багато з них були носилками з імпровізованими носилками, двері яких розірвалися через вибух, і з опорними швейцорами в будівлях біля посольства. Пізніше молодий солдат намагався врятувати більше людей, практикувати джгут і закрити відкриті рани, поки їх не виселять поліція та цивільна оборона.

Сцени океанів і секретарів історичні, тому що Брюс і Лія зустріли видатних фотожурналістів в гонці за порятунок. ОскаруМостейріну, який помер у 2014 році, тоді виповнилося 53 роки. Він був помітним фотографом і, ймовірно, експертом, який найкраще знав, як «читати» автомобільну гонку, F1 або Turismo Carretera. Якщо була чудова фотографія, то це був Оскар. На момент спалаху Мостерін знаходився далеко від ланцюгів та ям. Він сфотографував полковника Хуана Джеймі Сесіо на площі Сан-Мартін і полковника Хуана Джеймі Чесіо в журналі «Gente». Сезіо, якого переслідували та ув'язнили під час останньої диктатури, був політичною одиницею генерал-лейтенанта Хорхе Рауля Каркано, який був відновлений, поки Хуан Перон не повернув вітер у грудні під час вибуху. На момент вибуху Мостейрін був головним політичним підрозділом генерал-лейтенанта генерал-лейтенанта Хорхе Рауля Каркано. Захопивши жест подиву духу, густий перламутровий дим, який впав менше 200 метрів, вказав на об'єктив, знову активував камеру і відправився прямо до посольства, яке я побіг. Він познайомився з Брюсом і Лією. Його фотографії також є історією.

Розслідуваннянападу залишалося в руках Верховного Суду. Утой час діючий Рікардо Левен (Рікардо Левен Е) прибув на вулицю Арройо о 4:30 разом зі своїм юридичним секретарем Сильвіною Катуччі. У той час версія була збільшена, як це було прийнято в Аргентині. Вони говорили про банкрутство в посольстві, де зберігали вибухівку і охороняли тир. Подібним позовом, вимогою про розрив, будуть повторні напади, які знесли АМІА через два роки.

Інша чутка стверджувала , що автомобільних бомб не було і що вибухівка надійшла до посольства із запчастинами, прихованими в мішках та матеріалах, що надходять і виходять з суду щодня. Більше , ніж чутка, це був початковий документ, проведений Федеральною поліцією. Справабула взята з довколишніх 15 округів. Впевненістьу заміні автомобіля була помічена лише опівночі у вівторок. Між тротуаром і лінією будівлі посольства був знайдений кратер, який до цього був покритий щебенем і наповнений водою.

Левен призначив людину, яка «народилася і виросла» слідчим у судовій системі, а Альфредо Бісорді, кримінальний секретар суду, поскаржився, що поліція вперше повідомила міністра внутрішніх справ Хосе Луїса Манзано, який зустрівся з Радою Безпеки, і попросив точні деталі про в'їзд і виїзд з країни, про що свідчить розслідування AMIA через два роки після перетину кордону.

Коли Манцано прибув на вулицю Арройо через кілька годин, він сказав мені, що це Ford Fairlane, де автомобільна бомба в'їхала в Арройо з Суіпачі неправильним способом. Це була версія SIDE, взята з вулиці. Міністрборовся. Він вступив на посаду 12 серпня 1991 року, а через 12 днів банда, що складається з членів федеральної поліції та офіцерів, викрали Маурісіо Макрі, який був єдиним директором ділової групи свого батька в той час. Манцано дотримувався практичних порад Енріке Носіглії, які сприяли рішучому порятунку життя Макрі.А через сім місяців після епізоду стався напад на ізраїльське посольство. Однак Манцано опинився в паркувальному блоці посольства. Можна стверджувати, що осколки транспортного засобу, що стали, показали, що перед нападом Ні був кулеметний вогонь , було смішно.

Президент Карлос Менем був не надто далеко і розповів про автора нападу: «Вони були фундаменталістським сектором, який зазнав поразки залишками нацизму та країни». Вонизапитали його, чи говорить він про намальоване обличчя, і він сказав «так». Цебула інша нісенітниця.

А в танці, який був наріжним каменем майбутніх досліджень, була ще одна нісенітниця. Експерти не погодилися: поліція і жандармерія відрізнялися вибухівкою, використовуваною для вибуху. Це був пентрит для Речі Посполитої, і гексоген для жандармерії. Цяневідповідність між наукою і практикою, зі схильністю до точності, можна побачити пізніше в нападах на АМІА і досі таємничої смерті прокурора Альберто Нісмана.

На основі цього були побудовані дослідження, які страждали від апатії, занедбаності, апатії та аномалій. Принаймні10 років кількість загиблих вважалася двадцять дев'ятьма, поки вона не була зафіксована в двадцять два. Частковотому, що кілька трупів або людських останків не були відправлені до депозитарію судового органу в сумці. У 1999 році, через сім років після нападу, суд визнав: «З іншого боку, на місці події були знайдені різні людські останки, а також проводилися різні судові експертизи, лікарі та інші аналізи з метою їх виявлення, деякі з яких в даний час знаходяться під повноцінний розвиток, а також має на меті підтвердити особу самогубців». Ідентифікація не відбулася.

Рішеннявідправити тіла ізраїльських дипломатів, солдатів і співробітників, які загинули в нападі в Ізраїль, а в деяких випадках допомагало плутанині без розтину. У1999 році суд частково виправив плутанину і визнав: «(...) Наступне пояснення може бути зроблено для п'яти смертей без номера некрозу в попередньому пункті: Тіло живого Альбаррасіна де Лескана, який помер, живучи в будинку Сан-Франциско, був доставлений безпосередньо померлої сім'ї в судовому відділенні поліції на місці події. Випадки смерті, визнані Беном Рафаелем і Елі Кармоном, визнані Девідом Араджем і Батією Елдадом (Хосе Е Гінзбург), увійшли в судовий морг, але з релігійних і гуманітарних причин розсічення трупа не проводилося, і згодом була затверджена репатріація в державу Ізраїль. Неживітрупи Еллоусона, визнані її чоловіком і керівником магазину AMIA, були вилучені відповідними родичами в морзі лікарні, де їх госпіталізували. Терміндо країни також був репатрійований».

Відповідальність, яку суд приписував ісламському джихаду, також зберігався ісламським джихадом, який в решті-решт стверджував напад. Потімсуд розпорядився міжнародною окупацією Імада Мугнія, глави Джихадупід час нападу, і відповідав за центральну та зовнішню безпеку Хезболли. Однак було виявлено, що Мугнія помер під час нападу в Сирії і що наказ слід зняти. Протягом багатьох років було більше підозрюваних, більше обвинувальних актів, більше ордерів на арешт, ніж будь-коли раніше, і останні Інтерполом більше, ніж будь-коли.

У 2015 році Рікардо Лоренцетті, тодішній глава суду, заявив, що рішення, видане судом у 1999 році, було «res judicata». Цене було. Цей вирок мав на меті визначити відповідальність і був виправданий іранською жінкою, яка була помилково пов'язана з нападом. Постанова, підписана суддею Енріке Петракі, Оленою Хайтоном Деноласко, Карлосом Файтом, Хуаном Карлосом Македом, Раулом Запароні, Кармен Аргібей, самим Лоренцетті(разом з суддею Македою, який досі єдиний, хто становить суд), забезпечувало не одне, а розслідування. діяти відповідно до знайдених елементів. Атакабула роботою ісламського джихаду, озброєної руки Хезболли, і це те, що її здійснив Ford F-100, який був придбаний у поліцейського фотографа людиною, яка виставляла документ на ім'я громадянина Бразилії. ЕліасГрибейро да Луз. Суд навіть представив кілька цікавих фактів про купівлю-продаж фургона. За свідченнями продавця, коли він попросив покупця скопіювати документи, «(...) Да Луз, який вже був в машині, жартома пообіцяв, що доставить його на наступний день, а після цього швидко сіла на транспортний засіб, щоб не повертатися і забрав карту одночасно. Комерційний бізнес».

Доречі, документ був помилковим, і слідство ніколи не знав і не знав, хто такий Да Луз. Вінне знав і не знав, де припаркований фургон, оскільки його придбали Загадки та бразильці до 17 березня, 24 лютого 1992 року, дня нападу. Слідство судом не знало і не знало, хто і яким чином співпрацював в країні з терористами «Хезболлою» в логістиці і наступних повідомленнях про напади на посольство.

Посольство Ізраїлю сьогодні працює на 10-му поверсі вежі Ла-Буенос-Айреса в Авеніда-де-Майо. Цемісце, яке простоювало до 1992 року, є сьогодні площею пам'яті. Зберегласячастина оригінальної стіни, імена жертв вигравірувані на дошці, а два ряди дерев ростуть для розбитого життя. Як і кожного 17 березня, сьогодні відбудеться подія, сповнена емоцій.

30, це також річниця незручного розчарування.

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