27,6% журналістів бачать, що їхні ЗМІ під загрозою, згідно з опитуванням IAPA

Маямі, 17 березня 27.6% журналістів бачать, що можливо або дуже ймовірно, що їх ЗМІ доведеться закрити або припинити публікації протягом наступних двох років, згідно з опитуванням, проведеним Міжамериканською асоціацією преси (IAPA). Опитування, опубліковане в останній день восьмого видання конференції IAPA SIPConnect, орієнтованого на технології та стійкість медіа, вказує на те, що 24% респондентів вважають, що «можливим» доведеться вжити цей радикальний захід, тоді як 3% розглядають це як щось «дуже можливе». З іншого боку, 36% вказали, що вони розглядають цю можливість як щось «дуже віддалене», тоді як той самий відсоток вважають її «малоймовірною». Понад 350 ЗМІ з 23 країн Америки взяли участь у опитуванні IAPA, спрямованому на пульс журналістської індустрії у її просуванні до цифровізації, а більшість з тих, хто відповів, були директорами, менеджерами, редакторами або власниками засобів масової інформації. Слабкі сторони, які ті, хто відповів на опитування, проведене в період з січня по лютий, бачать у своїх ЗМІ, виділяються тим, що 45 відсотків тих, хто каже, що дохід від реклами впав, 44 відсотки сказали, що не знають, як монетизувати вміст, а 43 відсотки не мають ресурсів для інвестування. З протилежного боку, 60% вважають, що їх сила полягає в тому, щоб мати «хорошу команду», 49% кажуть, що у них є «лояльні читачі», а 33% кажуть, що вони мають все більше ресурсів на своєму веб-сайті. Виконавчий директор Міжамериканської асоціації преси (IAPA) Клаудіо Тротті нарікав, що пандемія «прискорила кризу» в ЗМІ, що змусило багатьох закритися і залишило абсолютні пустелі місцевої інформації у багатьох частинах континенту. Опитування також зазначає, що 23,5 відсотка визнали, що вони повинні «покращити вміст», щоб мати можливість стягувати плату за нього, тоді як аналогічний відсоток вказував, що вони вже мають підписку або оплату за модель вмісту. З іншого боку, близько 40% сказали, що їхні ЗМІ мають хороший вміст або їх аудиторія цінує їхню роботу, але їм не вистачає ресурсів чи технологій, щоб мати можливість мати модель підписки. Тротті вказав, що вони працюють над зменшенням цього «розриву», але в даний час «непросто» знайти економічне технологічне рішення для багатьох засобів масової інформації. Загалом 66% респондентів вказали, що використовують системи вимірювання аудиторії, тоді як 16% зазначили, що у них немає «інструментів чи знань» для їх використання. Бразильський консультант Едуардо Тесслер підкреслив важливість використання «дорогоцінних даних», пропонованих цими інструментами, такими як Google Analytics. Що стосується «найбільш нагальних потреб» засобів масової інформації, 42% заявили, що вони повинні покращити або розширити свій вміст, 41% краще вимірювати та знати свою аудиторію, 40% покращують цифрову підготовку своїх співробітників і той самий відсоток вказував, що їм потрібні зовнішні ресурси для інвестування у свою цифрову трансформацію. 55% сказали, що зараз у них більше відвідувань своїх цифрових версій до пандемії, тоді як 45% заявили, що мають ті самі або менше відвідувань, ніж у 2019 році, ситуація, яка для Тесслера повинна означати «жовте попередження», що все ще йде добре, оскільки ця область все ще зростає. Тротті закрив конференцію, яка розпочалася цього вівторка, повідомленням про те, що «майбутнє зараз сьогодення» і що потрібні сильні технологічні інвестиції, щоб йти в ногу з ринком, а також охопити нову аудиторію, не перестаючи робити ставку на якість контенту. НАЧАЛЬНИК abm/emi/Laa