1-1. Ліон робить першу ногу прибутковою і виживає квартали

Sports Writing, 17 березня Ліон капіталізував тріумф, досягнутий тиждень тому на стадіоні Do Dragao (0-1), щоб досягти чвертьфіналу Ліги Європи, незважаючи на поштовх Порту, який не міг пройти нічию у Франції (1-1). Французький представник, який досяг першого чвертьфіналу цього змагання за останні п'ять років, підтримував тип, особливо в другому таймі, коли команда Португалії акцентувала свій тиск і загнала в кут команду Пітера Босса, яка захищала себе порядком і що на фінальному етапі змогла вирок з деякими чіткими шансами, які вони грали. Необхідність натиснув Опорто, чемпіон цього змагання в 2011 році. Він мав амбітну постановку, але перебував під контролем свого суперника. Ліон змінюється в Європі. Десяте місце в Ligue 1, з топових позицій, зростає на континентальному турнірі, де він приймав Порто непереможеним у семи попередніх матчах події. Команда Пітера Босса скористалася в перші хвилини надмірного імпульсу та пориву свого суперника, який хотів зсамого початку зрівняти краватку. В одному з атак він зловив свого суперника на ноги і пішов вперед на табло. Саме з поглибленим переходом від Лео Дюбуа до Мусса Дембеле він подолав оборонну лінію і не впав у офсайд, щоб скористатися його швидкістю і обіграв Діого Коста на виході. Чверть години не було досягнуто. Лідеру португальської ліги знадобилося два голи, щоб збалансувати краватку. Команда Sergio Conceicao здобула перемогу в останніх візитах до Франції і мала намір підживлювати смугу, яка залишила Лілль на дорозі сім років тому, Монако чотири роки тому та Марсель минулого року. Португальська команда прив'язана незадовго до часу матчу в швидкій атаці, ініційованої Едуардо Акіно Пепе, який відправив м'яч Фабіо Вієйрі, який повернув його зліва. Бразильський нападник винайшов великий залп, який обіграв воротаря Ентоні Лопеса. Шок тримав рівновагу до половини часу. Після цього вступ у час гри Жоао Маріо, постраждалого Бруно Коста та колумбієць Матеус Урібе акцентував увагу на домінуванні Порту. Це надавало свіжості команді Серхіо Консейсао, яка стиснула свого суперника в пошуках мети, яка, принаймні, відродила португальську команду і змусила, принаймні, додатковий час. Потім він спробував це з від'їздом Еванільсона, Мехді Таремі та Вітіньї на поле, потрійна зміна за чверть години до кінця. Він загнали в кут Ліон, який почав знаходити місця, щоб вийти на контратаку. Оцінка не рухалася, хоча місцеві жителі змогли уникнути остаточних страждань з деякими чіткими випадками, які вони мали. Він все-таки досяг своєї мети. Він дійшов до чвертьфіналу і відправив додому в Порту. — Технічний аркуш: 1 - Ліон: Ентоні Лопес; Лео Дюбуа, Тіаго Мендес, Кастелло Лукеба, Емерсон; Карл Токо Екамбі, Тангуй Ндомбеле, Максенс Какерет, Ромен Файвр (Houssem Aouar, m.66); Лукас Пакета і Мусса Дембеле (Тіно Кадевр, м.66). Тренер Пітер Босз. 1 - Порту: Діого Коста; Зайду, Пепе, Шанчел Мбемба, Бруно Коста (Жоао Маріо, м.57); Стівен Естатіус (Матеус Урібе, м.57), Марко Гружич (Вітінья, м.79); Галено (Еванільсон, м.75), Фабіо Вієйра, Едуардо Акіно «Пепе»; і Тоні Мартінес (Метінес Hdi Taremi, m.75). Тренер: Серхіо Консейсао. Голи: 1-0, м.13: Мусса Дембле; 1-1, м.27: Пепе Суддя: Овідіу Хатеган (RUM). Він показав жовту картку Стівену Естатію та Еванільсону Порту та Лео Дюбуа та Максенсу Какерету Ліона. Інциденти: матч повернення 16 туру Ліги Європи зіграв в Олімпійському парку в Ліоні. НАЧАЛЬНИК apa/jl