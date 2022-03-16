Зеленський заявив, що переговори з Росією тепер більш «реалістичні»

Одеса (Україна), 16 березня президент України Володомир Зеленський у промові, оприлюдненій сьогодні вранці, заявив, що позиція переговорів з Росією щодо припинення вогню тепер більш реалістична, але для рішення «зацікавити Україну» все одно потрібен час. В останньому повідомленні, опублікованому на початку 21-го дня вторгнення в Росію, Зеленський заявив, що переговори тривають, важко вести переговори, але це важливо, і зусилля все ще потрібні, тому що «всі війни закінчуються згодою». «Зустріч триває, я чув, що позиція переговорів звучить більш реалістично, але все одно потрібен час для того, щоб рішення зацікавити Україну». Про це Зеленський заявив у повідомленні. Переговори між Росією та Україною відновляться в середу, а радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що наприкінці другого дня цих третіх переговорів між сторонами все ще існують суттєві розбіжності, але компроміс все ж можна досягти. В основному переговори спрямовані на досягнення режиму припинення вогню, яке дозволило б створити правильний і безпечний гуманітарний коридор, куди ми увійдемо в більш політичну частину щодо російського вторгнення в Україну та питань, що призвели до війни, яка розпочалася 24 лютого. Росія принципово вимагає від України відмовитися від членства в НАТО, визнати анексію Криму (здійснену у 2014 році), прийняти незалежність «Народної республіки» від Донецької та Луганської, розташованої на Донбасі на сході України та визнаної Москвою. У відеоконференції лідерам скандинавських і балтійських держав, скликаних у Лондоні прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо вступу України до НАТО, Зеленський заявив у вівторок, що незважаючи на політику «відкритих дверей», альянс продовжить утримувати власну країну в якості члена. Зеленський заявив лідерам Балтії, що Україні не залишається іншого вибору, окрім як «прийняти» її і закликав шукати інші шляхи військового співробітництва. У своєму посланні, яке було зафіксовано сьогодні вранці, Президент України звинуватив Росію у скоєнні «нових і очевидних військових злочинів» і що росіяни кинули занадто багато бомб, «не можна вважати». Він також визнав важливість вчорашнього візиту до Києва прем'єр-міністром Польщі, Чехії та Словенії. «Коли наш Київ стає мішенню для окупантів, особливо важливо і особливо мужньо бути з нами, з друзями. Саме так демонструється лідерство». Він також посилався на промову, заплановану телемосту до Конгресу США сьогодні. «Сьогодні я хотів би подякувати президенту (Джо) Байдену та всім українським друзям із США за новий пакет допомоги громадянам нашої країни на 136 мільярдів доларів. Ми вважаємо це першим кроком до повного відновлення України». Інт-лабораторія/HMA