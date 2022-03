Прогноз світу Цельсія - KPH

Глобальний прогноз до 23:00 GMT на Вівторок, 15 березня 2022

_____

Місто/регіон, Країна, Вівторок погода Стан, Вівторок Високий (C), Вівторок Низький (C), Середа Погода Стан, Середа Висока (C), Середа Низький (C), Середа Низький (C), Середа Низький (C), Середа Низький (C), Середа напрямок вітру (KPH), Середа Вологість (%), Середа Дощ (%), Середа УФ індекс.

Абіджан, Кот-д'Івуар; 31; 26; Хмара і Сонце; 31; 26; Південний захід; 14; 79%; 39%; 7

Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати; Дуже жарко; 37; 23; Сонячно і дуже жарко; 37; 22; NW; 11; 26%; 0%; 8

Сирія Алеппо; душ; 8; -2; P/Сонячний; 11; 0; Вт; 10; 36%; 2%; 6

Амстердам, Нідерланди; мало сонця; 14; 5; туманне сонце; 16; 8; SSE; 22; 70%; 78%; 2

Американський Анкорідж; незначне сонячне світло; -2; -5; хмарно; 4; -3; NNE; 17; 61%; 86%; 1

Алжир Алжир; Вітряний; 27; 17; Ранній Бриз; 19; 11; Південний схід; 24; 56%; 88%; 2

Ашхабад, Туркменістан; Дощ і Мряка; 8; 5; Дощ і Мряка; 8; 2; NNW; 12; 87%; 96%; 1

Казахстан Астана; Ранній снігопад; -9; -17; Низька хмарно, холод; -11; -22; січень; 11; 85%; 15%; 1

Парагвай Асунсьйон; Сонячний; 30; 17; P/Сонячний; 32; 19; Каліфорнія; 7; 50%; 2%; 9

Афіни, Греція; сонячний; 14; 5; частково сонячний; 15; 5; північний захід; 10; 64%; 11%; 5

Окленд, Нова Зеландія, частково сонячний, 23, 15, легке сонячне світло, 26, 14, Каліфорнія, 11, 48%, 3%, 6

Хмари і сонце;17;5;

Банда-Ачех, Індонезія; Множинні шторми; 34; 21; Множинні шторми; 34; 24; SSE; 6; 79%; 93%; 5

Бангкок, Таїланд; Короткий шторм; 35; 28; Хмари і Сонце; 34; 28; S; 14; 64%; 28%; 7

Барселона, Іспанія; Вітряний; 16; 12; Вітряний; 16; 13; Небраска; 43; 81%; 44%; 2

Пекін, Китай; частково сонячний; 17; 6; переважно хмарно; 12; 2; Каліфорнія; 9; 33%; 44%; 4

Белград, Сербія; Хмарно; 15; 5; Дощовий час; 13; 3; NNW; 13; 77%; 93%; 1

Бангалор, Індія; Нд; 34; 19; Хмари і Сонце; 33; 20; Е; 8; 39%; 1%; 8

Берлін, Німеччина; змінний хмарний покрив; 12; 3; сонячний цикл; 14; 4; SE; 9; 70%; 9%; 3

Колумбія Богота; випадковий дощ; 18; 11; невеликий дощ; 20; 9; SE; 8; 67%; 81%; 11

Бразиліа, Бразилія; Короткий шторм; 28; 19; Одиночний ізольований шторм; 26; 19; NNE; 13; 74%; 73%; 6

Братислава, Словаччина; трохи сонячного світла; 15; 7; хмари та сонце; 11; 1; NE; 23; 64%; 29%; 2

Брюссель, Бельгія; невеликий дощ; 11; 5; тумансонце; 19; 6; WSW; 10; 70%; 78%; 3

Бухарест, Румунія, збільшує хмарний покрив, 13, -2, післяобідній дощ, 11, 0, NE, 7, 69%, 90%, 2

Будапешт, Угорщина; хмарно; 15; 5; невеликий дощ; 11; -2; NNW; 13; 72%; 57%; 1

Буенос-Айрес, Аргентина; Час сонячного світла; 31; 19; Сонячний; 29; 20; N; 14; 61%; 2%; 7

Kooyama; Ясний і теплий;18;5;Сонячний;21;11;WSW;10;52%;0%;6

Бурунді Бужумбура; Хмари і Сонце; 32; 19; Ізольована буря; 30; 18; NE; 8; 42%; 96%; 13

Калькутта, Індія; Туманне тепле сонце; 36; 26; Достатньо сонячного світла; 35; 24; S; 11; 44%; 0%; 9

Каракас, Венесуела; Хмари і Сонце; 30; 20; Душ включений; 28; 21; SE; 7; 59%; 93%; 9

Ченнаї, Індія; частково сонячний; 35; 24; туманний і жаркий; 37; 24; SSE; 12; 59%; 0%; 8

Чикаго, США; Холодний; 12; 3; Частково Сонячний; 19; 10; SSW; 15; 66%; 4%; 4

Мехіко, Мексика; Хмарно; 25; 8; Короткий душ; 22; 10; SSW; 9; 53%; 83%; 11

Кейптаун, Південна Африка; P/Sunny; 22; 17; Сонячний; 23; 15; SSE; 30; 65%; 0%; 7

Коломбо, Шрі-Ланка; Душ; 31; 25; Ізольований буря; 31; 26; Південний захід; 9; 69%; 65%; 6

Копенгаген, Данія; Хмарно; 7; 1; Туман; 7; 2; Каліфорнія; 10; 88%; 2%; 1

Бангладеш Дакка; Дуже жарко; 37; 20; Дуже жарко; 37; 22; S; 15; 37%; 0%; 8

Дакар, Сенегал; Вітряний; 23; 17; Сонячний; 23; 17; N; 25; 76%; 0%; 11

Даллас, США; Хмари і Сонце; 21; 8; Ясно і Тепло; 25; 12; SSE; 12; 59%; 3%; 6

Танзанія Дар-ес-Салам; Зменшення хмарного покриву; 33; 26; Хмари та Сонце; 34; 26; NE; 18; 63%; 36%; 12

Денвер, США; 21; 3; вдень дощ; 10; -2; NNW; 10; 53%; 99%; 2

Ділі, Тимор Лесте; Б; 33; 24; Множинні бурі; 31; 24; SSE; 7; 73%; 99%; 5

Дублін, Ірландія; Деякі сонячні промені; 11; 4; Ліквідація; 9; 2; Південний захід; 10; 71%; 44%; 3

Душанбе, Таджикистан; Душ; 15; 10; Ранковий дощ; 19; 13; Січень; 14; 53%; 79%; 2

Каїр, Єгипет; Хмари і Сонце; 15; 9; Прохолодно; 18; 9; Небраска; 12; 34%; 1%; 7

Єреван, Вірменія; м'який Темпрано, Невада; 3; -8; частково сонячний; 2; -8; NE; 6; 41%; 8%; 5

Стамбул, Туреччина; Хмари і Сонце; 7; 1; Деякі Сонце; 8; 2; NNE; 10; 70%; 58%; 5

Стокгольм, Швеція; Соль; 8; -4; Туманна зона; 10; -2; SSE; 7; 75%; 2%; 2

Гібралтар, Гібралтар; Починається дощ; 14; 11; Кілька злив; 16; 13; WNW; 11; 74%; 98%; 3

В'єтнам Ханой; Душ; 27; 22; Ізольований буря; 27; 22; Південний схід; 15; 80%; 87%; 4

Хараре, Зімбабве; Ізольований шторм; 27; 17; Ізольований буря; 24; 17; Каліфорнія; 8; 77%; 84%; 5

Гельсінкі, Фінляндія; холодний і сонячний; 10; -5; Соль; 3; -3; SE; 13; 74%; 0%; 2

Хошимін, В'єтнам; Аккра; 35; 26; Чуваскос; 34; 26; Шанхайська фондова біржа; 13; 53%; 55%; 11

Гонконг, Гонконг; мінлива хмарність; 29; 18; хмарно; 26; 20; Е; 13; 75%; 44%; 7

Гонолулу, США; Змінний хмарний покрив; 28; 22; Дуже мало злив; 29; 22; січень; 18; 65%; 86%; 6

Хайдарабад, Пакистан; Туманне сонце; 37; 23; Сонячний; 37; 24; SSE; 10; 19%; 0%; 10

Ісламабад, Пакистан; туманне тепле сонце; 31; 19; туманне сонце; 33; 18; N; 17; 35%; 0%; 6

Судан Хартум; Бриз Очищення; 32; 13; Туманне сонце; 28; 15; N; 30; 12%; 0%; 11

Йоганнесбург, Південна Африка; Ізольований шторм; 22; 14; Ізольований шторм; 19; 14; NNE; 10; 80%; 99%; 5

Афганістан Кабул; Сонячний; 22; 8; Нд; 17; 7; Південний захід; 9; 47%; 0%; 6

Катманду, Непал; Туманне сонце; 29; 14; Шторм; 29; 14; SSE; 9; 49%; 41%; 8

Київ, Україна; частково сонячна; 8; -3; П/Сонячна; 4; -5; Е; 13; 51%; 1%; 3

Кінгстон, Ямайка; пориви вітру; 31; 24; душ; 29; 24; Небраска; 18; 58%; 84%; 9

Кіншаса, Демократична Республіка Конго; Ізольований шторм; 32; 24; Ізольований буря; 32; 24; NW; 9; 66%; 56%; 9

Куала-Лумпур, Малайзія; Ізольований шторм; 33; 24; Ізольований шторм; 32; 24; Південний схід; 6; 74%; 94%; 10

Гавана, Куба; Теплий; 31; 20; Багаторазовий душ; 30; 19; SSW; 8; 65%; 80%; 8

Ла-Пас, Болівія; Дуже мало злив; 9; 2; невеликий дощ; 9; 3; NE; 9; 82%; 85%; 10

Лагос, Нігерія; Ізольований шторм; 34; 26; Перехідний шторм; 33; 26; SSW; 12; 67%; 44%; 12

Ліма, Перу; частково сонячний; 27; 19; сонце; 24; 19; SSE; 12; 74%; 18%; 12

Лісабон, Португалія; тепло; 18; 12; хмарно; 18; 12; N; 19; 75%; 88%; 2

Лондон, Англія; Хмари та сонце; 16; 7; випадковий дощ; 12; 2; NW; 8; 91%; 93%; 1

Лос-Анджелес, США; Сонце, Низькі хмари; 23; 13; Сонячний; 24; 14; Небраска; 12; 50%; 1%; 6

Луанда, Ангола; Ізольований шторм; 32; 25; Ліквідація; 31; 24; S; 13; 68%; 19%; 7

Мадрид, Іспанія; Тепло; 17; 9; Хмарно; 17; 11; Січень; 8; 53%; 88%; 1

Мале, Мальдіви; Шторм; 32; 27; Ізольований шторм; 32; 28; WSW; 12; 64%; 47%; 5

Манаус, Бразилія; Ізольована буря; 30; 24; Шторм; 31; 24; Небраска; 7; 79%; 97%; 11

Маніла, Філіппіни; Ізольований шторм; 33; 25; Ізольований шторм; 35; 26; E; 7; 60%; 61%; 5

Мельбурн, Австралія, Ізольований шторм, 24, 17, Вітряний, 22, 18, Небраска, 21, 72%, 80%, 2

Майамі, США; Ізольований шторм; 26; 23; Ізольований шторм; 27; 23; SSE; 19; 73%; 68%; 6

Білорусь Мінськ; Сонце; 10; -4; Сонячна; 5; -6; Е; 13; 60%; 1%; 3

Сомалі Могадішо; Хмарно і легкий вітер; 38; 25; Нд; 33; 25; E; 24; 59%; 26%; 12

Монтевідео, Уругвай; Ніцца, Сонячний; 27; 17; Сонячний; 29; 20; Небраска; 11; 59%; 4%; 7

Монреаль, Канада; Хмарно; 2; -2; P/Хмарна; 6; 3; SSE; 4; 67%; 35%; 2

Москва, Росія; Сонячний; 1; -7; збільшення хмарного покриву; -1; -9; січень; 13; 48%; 13%; 2

Мумбаї, Індія; Гаряче сонце; 37; 26; Ясно і жарко; 36; 27; NNW; 11; 35%; 0%; 10

Найробі, Кенія; Опис; 31; 14; Соль; 31; 16; Небраска; 14; 40%; 21%; 14

Кіпр Нікосія; Ранній Вітер; 11; 3; Соль; 15; 3; WSW; 15; 40%; 17%; 6

Новосибірськ, Росія; сонячний, але холодний; -6; -20; сонце; -8; -19; N; 12; 70%; 1%; 3

Нью-Делі, Індія; Дуже жарко; 34; 23; Дуже жарко; 37; 22; WNW; 20; 44%; 0%; 7

Нью-Йорк, США; Двадцять; 8; P/Сонячний; 18; 7; Південний схід; 10; 49%; 3%; 5

Осака, Японія; частково сонячний; 21; 9; яскравий; 20; 8; WSW; 7; 51%; 0%; 6

Осло, Норвегія; Сонячно; 7; -1; Хмарно; 6; -1; Січень; 11; 78%; 85%; 1

Оттава, Канада; Хмарно; 3; -4; Низький хмарний покрив; 7; 1; SSW; 15; 71%; 23%; 2

Американське Самоа Паго-Паго; Душ; 33; 26; Частковий душ; 34; 26; Січень; 15; 63%; 75%; 7

Панама, Панама; Душ; 33; 24; Душ; 30; 24; NNW; 10; 76%; 90%; 5

Парамарібо Суринам; Душ; 32; 23; Ізольований шторм; 28; 24; Січень; 11; 84%; 57%; 6

Париж, Франція; Ранній дощ; 12; 8; Хмари та туманне сонце; 20; 7; NW; 10; 73%; 34%; 3

Перт, Австралія; Кілька злив; 26; 17; Хмари та сонце; 24; 18; SSW; 15; 67%; 5%; 3

Камбоджа Пномпень; Ціншань; 35; 26; Хмари і Сонце; 34; 26; S; 10; 57%; 55%; 11

Прага, Чехія; Деякі зливи; 11; 5; Хмари та сонце; 13; 0; ESE; 7; 63%; 12%; 3

Порт-Морсбі, Папуа-Нова Гвінея; Зливи; 31; 24; Ізольований буря; 33; 24; NNE; 15; 73%; 65%; 6

Гаїті Порт-о-Пренс; Душ; 35; 21; Сонячний; 34; 20; Каліфорнія; 11; 44%; 10%; 10

Пхеньян, Північна Корея; легке сонячне світло; 10; 2; яскравий; 14; 0; NNW; 6; 59%; 5%; 4

Кіто, Еквадор; невеликий дощ; 18; 11; дощовий час; 18; 11; ESE; 13; 77%; 100%; 6

Рабат в Марокко; частково сонячний; 16; 8; частковий душ; 16; 9; SSE; 12; 80%; 78%; 6

Бразилія Ресіфі; Душ; 31; 24; Ізольований шторм; 30; 25; Каліфорнія; 11; 72%; 82%; 3

Рейк'явік, Ісландія; Світла Невіска; 1; -2; Невеликий сніг; 0; -2; SSW; 24; 67%; 95%; 1

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія; Туманне сонце; 35; 15; Трохи прохолодно; 23; 9; N; 19; 23%; 57%; 9

Рига, Латвія; Неділя; 11; -1; Солерадо; 10; -2; SE; 7; 60%; 1%; 3

Ріо-де-Жанейро, Бразилія; Хмари та сонце; 30; 24; частково сонячний; 31; 24; Небраска; 11; 69%; 9%; 10

Рим, Італія; Хмара і Сонце; 16; 3; Часткове Сонце; 18; 5; NNE; 10; 65%; 8%; 4

Сент-Джон, Антигуа і Барбуда; Душ; 28; 23; Сонячний; 29; 24; Е; 23; 65%; 46%; 10

Сан-Франциско, США; Деякі сонячні промені; 17; 8; Соль; 18; 10; WSW; 15; 61%; 2%; 5

Сан-Хосе, Коста-Ріка; частково сонячний; 28; 18; невеликий душ; 28; 18; січень; 17; 63%; 87%; 12

Сан-Хуан, Пуерто-Ріко; Ранній вітер; 28; 23; Сонячний; 29; 23; Каліфорнія; 23; 23; 23; 23; 23; 70%; 27%; 10

Санкт-Петербург, Росія; Ліквідація; 8; -3; Сонячний; 3; -5; Каліфорнія; 12; 74%; 0%; 2

Сан-Сальвадор, Сальвадор; Деякі душові; 26; 19; Кілька душових; 25; 19; N; 10; 74%; 94%; 10; 10

Сана, Ємен; частково сонячний; 27; 12; невеликий душ; 24; 12; SSW; 9; 44%; 60%; 12

Сантьяго, Чилі; Сонячний; 30; 13; Сонячний; 25; 13; Південно-Захід; 11; 56%; 9%; 7

Домініканська Республіка Санто-Домінго; душ; 30; 21; душ; 29; 21; N; 12; 76%; 84%; 10

Сан-Паулу, Бразилія, туманне та тепле сонце, 19, 9, кілька душових, 19, 9, NW, 9, 76%, 93%, 2

Сіетл, США; хмарно; 11; 6; хмарно; 11; 5; SSE; 11; 72%; 33%; 1

Сеул, Корея, Збільшення хмарного покриву, 12, 3, Сонячно, 15, 2, NW, 6, 60%, 1%, 5

Шанхай, Китай; Часткове сонячне світло; 22; 14; Хмарно і дуже тепло; 27; 17; Шанхайська фондова біржа; 18; 61%; 66%; 7

Сінгапур, Сінгапур; ізольований шторм; 27; 24; дощ; 31; 25; N; 8; 74%; 71%; 8

Софія, Болгарія; мало сонця; 13; -1; випадковий дощ; 11; 2; Вт; 8; 60%; 99%; 1

Нубес кисть;24;17;Чуваско с; 24;Чуваскос;24;19;ESE;13;67;66;5

Тайбей, Тайвань; Хмари і Сонце; 26; 18; Хмарно; 31; 20; Південний схід; 14; 65%; 3%; 8

Таллінн, Естонія; P/Sunny; 9; -5; Сонячний; 7; -3; SSE; 10; 72%; 0%; 2

Ташкент, Узбекистан; Дощ і Мряка; 7; 5; невеликий дощ; 15; 9; N; 10; 86%; 94%; 4

Тегеран, Іран; Час сонця; 19; 9; Соль; 16; 4; Ш; 17; 31%; 9%; 6

Тель-Авів, Ізраїль; Кілька душових; 13; 7; Трохи сонця і прохолодно; 14; 7; SE; 12; 46%; 2%; 6

Грузія Тбілісі; Сніговий дощ; 6; -1; Снігопад; 5; -2; NNW; 23; 56%; 83%; 5

Тирана, Албанія; Хмарно результат; 18; 3; частково сонячний; 18; 5; E; 8; 45%; 26%; 5

Токіо, Японія, душ, 21, 9, трохи сонячного світла, 20, 9, SSE, 14, 54%, 4

Торонто, Канада; Ice Mix; 2; 1; Хробаки; 5; 3; NNE; 13; 84%; 6%; 1

Лівія Тріполі; Туманне сонце; 21; 11; Хмарно; 22; 13; Каліфорнія; 23; 42%; 0%; 6

Туніс, Туніс, Хмари та Сонце, 20, 13, Закрито, 19, 13, Південний схід, 26, 65%, 60%, 2

Улан-Батор, Монголія; Хмари та Сонце; -6; -25; Сонячний; -5; -16; Каліфорнія; 8; 27%; 3%; 4

Ванкувер, Канада, кілька душових, 10, 6, деякі душові, 11, 6, січень, 8, 60%, 98%, 3

Варшава, Польща; Хмара і Сонце; 11; 3; Хмара і Сонце; 12; 0; ESE; 13; 61%; 27%; 2

Відень, Австрія; Хмарно; 15; 8; Хмари і Сонце; 12; 1; NNE; 16; 62%; 35%; 2

В'єнтьян, Лаос; Множинні шторми; 35; 25; Одна ізольована буря; 32; 24; WSW; 8; 71%; 77%; 10

Вільнюс, Литва; Соль; 11; -3; Ранній сніг; 9; -5; Каліфорнія; 12; 69%; 44%; 3

Веллінгтон, Нова Зеландія, хмарно і слабкий вітер, 16, 11, зливи, 17, 12, SSE, 34, 78%, 74%, 4

Джакарта, Індонезія; дощ; 28; 24; дощ; 31; 24; південний схід; 9; 79%; 84%; 10

Янгон, М'янма; частково сонячний; 40; 24; сонячний; 39; 24; Вт; 10; 38%; 2%; 10

Спеціальний; Ясний вітер;28;21;Сонячний;26;24;NNW;26;44%;1%;9

_____

Авторське право 2022 Accuwitt