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Середа 16 Березень 2022
Україна

Без економічного плану немає причин, чому інфляція не повинна прискорюватися.

Якщо правила гри не зміняться без структурних реформ, Аргентина продовжить на шляху перманентної економічної кризи

16 Березень 2022

4.7%。

У 2020 році BCRA надала уряду 7,3% ВВП. У той час кілька економістів попереджали, що випускати величезну валюту в короткостроковій перспективі небезпечно і що ціни рано чи пізно зростуть. Однак між крахом економічної діяльності та зростанням попиту на превентивні фонди вплив зменшився в короткостроковій перспективі, а рівень інфляції становив лише 36,1%.

У 2021 році все було інакше. Уряд продовжував залучати кошти з Казначейства шляхом видачі, яка в даному випадку становила 4,6% ВВП, а відновлення господарської діяльності і зниження попиту на кошти зіграли важливу роль. Інфляція була закрита більш ніж на 50%. Проблемане тільки в цифрах, а й через економічний популізм, який уряд прийняв в минулому році для підвищення балу в рази на законодавчих виборах, відносне коригування цін було відкладено до цього року. Тобтодо 2022 року це не тільки налагодить інфляцію на бензин, тарифи, передові, телекомунікації тощо, а й зробить те, чого уряд не хотів минулого року.

Ось чому місячний рівень інфляції становить 4,7%, і він, здається, нижчий порівняно з березнем через збільшення кількості шкіл та регульованого коригування цін (як згадувалося в попередньому пункті), тому прогноз цього року полягає в тому, що інфляція близька до 60% замість 50%.

Дляреалізації серйозного антиінфляційного плану необхідно зменшити залежність Мінфіну від БКРА. Без цієї незалежності будь-який план був би менш надійним. Це те, що повинен був дізнатися попередній уряд, коли BCRA Фредеріка Стерсінгера посилила грошово-кредитну політику, підвищуючи процентні ставки. З іншого боку, фіскальний дефіцит не тільки не зменшився, але й додав помилку, яка була очевидною в той час серед економістів.

Тепер, як цей уряд може закрити фіскальну лазівку близько 3,5% ВВП? Звичайно, заходи, які потрібно вжити, були не вітаються. Про це знав не один член уряду, особливо ті, хто причетний до віце-президента, і голосування за парламентською угодою почало відображати сміх.

Незважаючи на те, що Мартін Гузман заявив в угоді МВФ, Аргентина не повернеться на шлях стійкого економічного зростання. Причина проста. У наш час правила гри передбачають, що правил немає. Одного дня був податок на утримання 31%, а наступного дня податок на прибуток був піднятий на 2 процентні пункти через призупинення реєстрацій експорту. Одного разу уряд наклав контроль цін на продукцію, яку він продає, і оголосив, що вся продукція, яку вона продає, була втрачена. Врезультаті не існує країн, які можуть створювати робочі місця, незалежно від того, чи досягли вони цілей фонду. У зв'язку з цим досягнення згоди з МВФ було необхідною, але недостатньою умовою для вирішення цієї проблеми Аргентини.

Без структурних реформ правила гри не зміняться, а Аргентина продовжить на шляху перманентної економічної кризи. Згаданийпрезидентом військовий вердикт - це більше запах, ніж серйозний план посилення контролю цін і нових правил. Знову ж таки, сьогодні хліб, завтра голодний.