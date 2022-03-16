Без економічного плану немає причин, чому інфляція не повинна прискорюватися.

。 4.7%。

У 2020 році BCRA надала уряду 7,3% ВВП. У той час кілька економістів попереджали, що випускати величезну валюту в короткостроковій перспективі небезпечно і що ціни рано чи пізно зростуть. Однак між крахом економічної діяльності та зростанням попиту на превентивні фонди вплив зменшився в короткостроковій перспективі, а рівень інфляції становив лише 36,1%.

У 2021 році все було інакше. Уряд продовжував залучати кошти з Казначейства шляхом видачі, яка в даному випадку становила 4,6% ВВП, а відновлення господарської діяльності і зниження попиту на кошти зіграли важливу роль. Інфляція була закрита більш ніж на 50%. Проблемане тільки в цифрах, а й через економічний популізм, який уряд прийняв в минулому році для підвищення балу в рази на законодавчих виборах, відносне коригування цін було відкладено до цього року. Тобтодо 2022 року це не тільки налагодить інфляцію на бензин, тарифи, передові, телекомунікації тощо, а й зробить те, чого уряд не хотів минулого року.

Ось чому місячний рівень інфляції становить 4,7%, і він, здається, нижчий порівняно з березнем через збільшення кількості шкіл та регульованого коригування цін (як згадувалося в попередньому пункті), тому прогноз цього року полягає в тому, що інфляція близька до 60% замість 50%.

Дляреалізації серйозного антиінфляційного плану необхідно зменшити залежність Мінфіну від БКРА. Без цієї незалежності будь-який план був би менш надійним. Це те, що повинен був дізнатися попередній уряд, коли BCRA Фредеріка Стерсінгера посилила грошово-кредитну політику, підвищуючи процентні ставки. З іншого боку, фіскальний дефіцит не тільки не зменшився, але й додав помилку, яка була очевидною в той час серед економістів.

Тепер, як цей уряд може закрити фіскальну лазівку близько 3,5% ВВП? Звичайно, заходи, які потрібно вжити, були не вітаються. Про це знав не один член уряду, особливо ті, хто причетний до віце-президента, і голосування за парламентською угодою почало відображати сміх.

Незважаючи на те, що Мартін Гузман заявив в угоді МВФ, Аргентина не повернеться на шлях стійкого економічного зростання. Причина проста. У наш час правила гри передбачають, що правил немає. Одного дня був податок на утримання 31%, а наступного дня податок на прибуток був піднятий на 2 процентні пункти через призупинення реєстрацій експорту. Одного разу уряд наклав контроль цін на продукцію, яку він продає, і оголосив, що вся продукція, яку вона продає, була втрачена. Врезультаті не існує країн, які можуть створювати робочі місця, незалежно від того, чи досягли вони цілей фонду. У зв'язку з цим досягнення згоди з МВФ було необхідною, але недостатньою умовою для вирішення цієї проблеми Аргентини.