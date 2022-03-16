ВООЗ: смертність від COVID-19 падає на 17%, випадки зростають

ЖЕНЕВА (AP) - Кількість нових смертей від коронавірусу, зареєстрованих у всьому світі, впала на 17% за останній тиждень, хоча інфекції COVID-19 зросли після зниження кількості випадків, розпочатих у січні, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

За останній тиждень було виявлено понад 11 мільйонів нових випадків COVID-19 - збільшення приблизно на 8% - та 43 000 нових смертей, згідно з щотижневим звітом ВООЗ, опублікованим у вівторок ввечері. Кількість смертей від COVID-19 падає у всьому світі за останні три тижні.

Найбільше зростання інфекцій відбулося в Західній частині Тихого океану і Африки, де вони виросли на 29% і 12% відповідно. В іншому випадку випадки впали більш ніж на 20% на Близькому Сході, Південно-Східній Азії та Америці. Європа зафіксувала невелике зростання на 2%.

ВООЗ попередила, що цифри «слід тлумачити з обережністю». Він зазначив, що багато країн змінюють свої стратегії діагностичного тестування, поки дають гостру фазу пандемії і роблять набагато менше тестів, ніж раніше, так що багато нових випадків залишаються непоміченими.

Останніми тижнями такі країни, як Швеція та Великобританія, оголосили про плани відмовитися від широкого тестування та зазначили, що величезні інвестиції вже не варті того. Незважаючи на це, у Британії трохи зросли інфекції, госпіталізації та смерті, зумовлені більш заразним субваріантним omicron BA.2. Ще одним фактором було призупинення майже всіх протоколів проти COVID-19, що призвело до більшої кількості натовпу та відмови від масок.

ВООЗ зазначила, що хоча COVID-19 стихає у багатьох регіонах, пандемія зростає в Західному Тихому океані з грудня.

Китай заборонив більшості людей залишати північно-східну провінцію, постраждалу від коронавірусу, та мобілізував військових резервістів у понеділок, тоді як омікронний субваріант спричиняє найбільший спалах у країні з початку пандемії два роки тому. Влада також обмежилася південним містом Шеньчжень, яке налічує 17,5 мільйона людей, а також є основним технологічним та фінансовим центром, що межує з Гонконгом, який останнім часом повідомив про один з найвищих показників смертності від COVID-19.