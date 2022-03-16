Яка ціна на бензин в Мексиці на 16 березня цього року?

Перевіртеціни на бензин та дизельне паливо в Мексиці 16 березня, перш ніж заряджати транспортний засіб. Витрати на паливо змінюються щодня, тому важливо підтримувати актуальність палива.

: 21,285 песо: 23 253 песо: 22 753 песо

Ціна повідомляється в Інтернеті власниками дозволів за контрактом №. 1 квітня 2018 року Комітету з питань обов'язкового регулювання енергетики, створеного з питань А/.

Вартістьбензину може змінюватися в Мексиці через різні фактори, такі як довідкові витрати, податки та логістика.

Оскількиціни на нафту виражені глобально в доларах, базова вартість базується на міжнародних цін на нафту, тому середня вартість палива змінюється відповідно до курсу доларів і песо.

УМексиці також сплачується податок на споживання палива, який визначається Міністерством фінансів та державного кредиту (SHCP) і називається Федеральним акцизним податком (IEPS) на виробництво та послуги, що впливає на ціну бензину.

Витратитакож можуть змінюватися через логістичні причини, такі як транспортування та зберігання. При транспортуванні нафти і рафінованого бензину трубою або судном вартість збільшується, якщо ціна палива зростає.

Іншіфактори, що впливають на вартість бензину, визначаються географічним положенням.

Перевіртеціну бензину по сезону Щоб дізнатися ціну на бензин за станцію

перейдіть на наступний веб-сайт уряду Мексики:

Федеральний споживач Прокуратура (Profeco) також робить сайт доступним для користувачів для надання актуальної інформації про АЗС, які продають бензин і дизель за найвищими і найнижчими цінами в країні.

СторінкаProfeco називається «Хто є хто в бензині», яка базується на звіті Комісії з регулювання енергетики (CRE) про роздрібні продажі бензину та дизелі.Натисніть за наступним посиланням для доступу:

Profeco також пропонує користувачам додаток Litro X Llitro , доступне для iOS та Android, де вони можуть порівнювати ціни на прилеглих АЗС та подавати скарги та скарги.

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