Вільярреал і Ювентус не мають різниці в боротьбі за місце в чвертьфіналі

Після того, як було нічиєю на стадіоні La Cerámica, Вільярреал та Ювентус знову зустрілися в Турині , за місце у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Протягом перших кількох хвилин збірна Італії намагалася взяти на себе позов, щоб нав'язати свої умови. Надзвичайний індивідуальний маневр Хуана Гільєрмо Куадрадо дозволив Альваро Мораті перемогти в зоні суперника та шукати перший гол; але казкова реакція Геронімо Руллі перешкодила місцевому завоюванню. Все планувалося з самого початку: Vecchia Signora збиралася поранити, і Жовта підводний човен мала страждати.

До першої чверті години команда Unai Emery відчула черговий шок. ДусанВлахович, Мората таКуадрадо знову були головними героями найнебезпечнішої сцени, але наступальна нехтування врятувала іспанську команду. Це було повторне диво для візиту.

Через20 хвилин колишній голкіпер Estudiantes вже став однією із зіркових фігур дня. Постріл середнього класу віртуозного сербського нападника знову зажадав аргентинця з чудовою обкладинкою. Єдині надіїВільярреалбазувалися на можливій тривозі його опонента.

Навіть коли Маттіа Де Счігліо спроектувалася на праву спину і послав гостру бусапіє, Влахович лопнув перекладину так, що металевий звук паралізує всіх присутніх. Зітхання жалю, що перетворилося на крик терору, коли Джовані Ло Celso здивував Войцеха Щесного пострілом, який пішов у дюйми від лівого полюса поляка. Перший тайм був виключно для Юве, але рахунок все ще був порожнім.

НАВЧАННЯ

ЧАС: 20:00 ЗА ГРИНВІЧЕМ (17:00 АРГ-УРУ-ЧІ/ 16:00 ПАР-ВЕН-БОЛ/ 15:00 COL-PER-ECU-MEX)

Телебачення: Лисиця Спорт 2

СТАДІОН: СтадіонЮвентус

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