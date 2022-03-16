Відео прогнози іспанською мовою на 21H00 GMT

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НАТО виключає розгортання в Україні, але зміцнить свій східний фланг
БРЮССЕЛЬ: РОЗШИРЕННЯ. Країни Організації Північноатлантичного договору закрили двері в середу до можливості направлення мирної місії в Україну, як проце просив віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, хоча вони зміцнять свій східний фланг.
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НАТО виключає розгортання миру в Україні
БРЮССЕЛЬ: Країни Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закрили двері в середу щодо можливості направлення мирної місії в Україну, заявив генеральний секретар військового альянсу Йенс Столтенберг.
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Президент України закликає Байдена бути «лідером миру»
ВАШИНГТОН: Президент України Володимир Зеленський у середу розповів своєму колезі США Джо Байдену, що керувати вільним світом також означає бути «лідером миру».
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Байден назвав Путіна «військовим злочинцем» за бомбардування мирних жителів в Україні
ВАШИНГТОН: Президент США Джо Байден у середу назвав свого російського колеги Володимира Путіна «військовим злочинцем» і оголосив про масову військову допомогу Україні із закликом до зони відчуження, яку відмовив Вашингтон.
(Україна Росія Конфлікт США 22H30 GMT) НОВЕ ВІДЕО
Сильні вибухи в середу в Києві
КИЇВ: Сильні вибухи пролунали на початку середи в Києві, а потім шлейфи чорного диму в небі.
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Папа Римський цитує Каїна і просить «вибачення» за війну в Україні
ВАТИКАН: Папа Франциск розпочав жваву молитву за мир у середу, просячи «прощення» за смерть і насильство в Україні, і цитуючи Каїна і Авеля.
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Південна Корея потрапила в рекорд більш ніж 400 000 нових випадків covid-19
СЕУЛ: Південна Корея повідомила в середу понад 400 000 нових випадків covid-19, що є рекордом для країни, яка почала послаблювати обмеження, незважаючи на хвилю інфекцій, спричинених варіантом омікрон. У Китаї збільшення випадків призвело до того, що влада почала звільняти лікарняні ліжка, в умовах різкого зростання інфекцій.
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7,3 бали землетрусу і попередження про цунамі в Японії
ТОКІО: На сході Японії стався землетрус магнітудою 7,3 бали, позбавивши два мільйони домогосподарств електроенергії, і викликав попередження про цунамі на північно-східному узбережжі архіпелагу, повідомляють офіційні джерела.
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США підписали угоду в Коста-Ріці щодо вирішення міграції
Сан-Хосе: Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас підписав у вівторок в Коста-Ріці угоду про співпрацю для вирішення міграційних потоків в регіоні, йдеться в офіційній заяві.
(США Коста-Ріка Політична міграційна дипломатія - тепер доступна)
Колишній кандидат у президенти Мексики заарештував за нібито корупцію
МОНТЕРРЕЙ: Колишній мексиканський губернатор Хайме Родрігес Кальдерон був за те, що нібито відвоював державні ресурси для своєї президентської кампанії 2018 року, в якій він навіть запропонував відрізати руки корумпованих, повідомляє звинувачення.
(Корупція виборів у політиці в Мексиці - тепер доступна)
Мексика депортує наркоторговців до США, захоплення яких викликало хаос на кордоні
НУЕВО-ЛАРЕДО: Лідер північно-східного картелю Хуан Херардо Тревіньо був депортований до США у вівторок за звинуваченням у торгівлі наркотиками, повідомив уряд Мексики, після хаосу, який призвів до його захоплення в Нуево-Ларедо, на кордоні між двома країнами.
(Поліція правосуддя з торгівлі наркотиками в Мексиці США - тепер доступна)
Алуд ховає десятки будинків в Андському містечку в Перу
RETAMAS, Перу: Зсув каменю і бруду з пагорба поховали десятки будинків в місті Анд на півночі Перу у вівторок, залишивши близько двадцяти людей без вісті.
(здоров'я клімату Перу - тепер доступний)
Журналісти працюють в Мексиці зі страхом і безпорадністю
МЕКСИКА: Марія повідомляє з двома супроводами. Ісус обтяжений недавнім вбивством свого супутника. Журналісти в Мексиці працюють зі страхом за своє життя, в одній з найнебезпечніших країн практикують журналістику. Щонайменше 8 було вбито цього 2022 року.
(Мексиканська журналістика безпеки прес-злочин - 22H00 GMT) НОВЕ ВІДЕО
Посуха ставить виробництво yerba mate в Аргентині під контроль
COLONIA LIEBIG, Аргентина: У Колонії Лібіх, північно-східній Аргентині, її понад 4000 жителів залежать від сільськогосподарського кооперативу yerba, заснованого століття тому німецькими поселенцями, але посуха вбила свої трави і після побиття виробничих рекордів у 2021 році настає колапс.
(Аргентинські сільськогосподарські культури посуха продовольчої економіки кліматичне робоче середовище - тепер доступні)