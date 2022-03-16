Сенат США закликає Путіна розслідувати військові злочини в Україні

ВАШИНГТОН, 15 березня (EFE News) .- Сенат США у вівторок прийняв резолюцію, яка закликає президента Росії Володимира Путіна розслідувати російську армію проти можливих українських військових злочинів. Постанова служить для підтримки розслідувань, ініційованих прокуратурою Міжнародного кримінального суду (ICC) на вимогу близько 40 країн, але не має такої ж дії, як закон. Текст резолюції, прийнятий Сенатом, засуджує «воєнні злочини, вчинені російськими військами і військовими командирами під керівництвом президента Володимира Путіна, злочини проти людяності та систематичні порушення прав людини». Він також висловлює підтримку Сенату для розслідування військових злочинів, здійснених проти Путіна, його уряду або російської армії, або злочинів проти людяності. Резолюцію сприяла сенатор-республіканець Ліндсі Грем, яка заявила в телевізійному інтерв'ю на початку цього місяця, що єдиний спосіб припинити війну в Україні - «втрутитися в Путіна» кимось із Росії. Білий дім повинен був відповісти, заявивши, що вбивство іноземного лідера не є частиною політики США. Новини EFE BPM/CFA