Сенат США виступає за скасування правил, що вимагають носіння масок

Вашингтон, 16 березня, Сенат США прийняв резолюцію, яка скасовує федеральне правило, що вимагає носіння масок для запобігання поширенню COVID-19 на літаках та інших видах громадського транспорту. У Палаті представників, де демократи займають більшість, це правило майже напевно не буде прийнято, а Білий дім вже попередив, що президент США Джо Байден може його відхилити. Пропозицію пропагував сенатор-республіканець Ренд Пол, який люто виступає за свободу особистості, який вважає, що уряд має відігравати мінімальну роль. Законопроект був схвалений 57 сенаторами, в тому числі 8 демократів, а 40 відмовилися. Тільки Республіканська партія, сенатор і колишній кандидат в президенти Мітт Ромні проголосували за збереження масок у громадському транспорті з демократами. Деякі демократи знають, що носіння масок допомагає запобігти поширенню COVID-19, але вони вирішили покінчити з цим правилом, оскільки вважають, що носити маски на момент нинішньої пандемії громадяни повинні носити маски чи ні. На початку цього місяця уряд Байдена оголосив про оновлення правила, що вимагає носіння масок у громадському транспорті до 18 квітня, яке діє вже кілька місяців. Через пандемію обмеження знижуються протягом декількох тижнів у Сполучених Штатах, і все більше штатів відкликають правила, які передбачають використання масок і більше не вимагають доказів вакцинації для входу в магазини чи ресторани. Наприкінці лютого Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) розслабили рекомендації щодо використання масок, зазначивши, що люди, які живуть у менш заразних районах, можуть припинити використання маски. верховенство BPM/CFA