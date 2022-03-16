Україна: Переговори йдуть з труднощами, але домовленість наближається

Міжнародний проект проекту, 16 березня Уряд України вважає, що переговори з Росією прогресують «дуже важко», але наближається домовленість, про це заявив в середу радник президента України Володимир Зеленський Михайло Подоляк. У телевізійному інтерв'ю «Україна-24» Подоляк повторив, що його країна більше не прагне до процесу вступу до НАТО, а натомість пояснив, що Україна сподівається сформувати якийсь союз з п'ятьма або сімома країнами, які будуть «юридично зобов'язані захищати безпеку України». «Це будуть проактивні країни, які будуть юридично зобов'язані активно втручатися в конфлікт», - заявив радник президента Зеленського, повідомляє російське агентство ТАСС. У зв'язку з цим Подоляк зазначив, що Україна розглядає НАТО як «дуже бюрократичний орган», який не відповість на виклики безпеки, до яких прагне його країна. Зеленський заявив у вівторок, що Україна приймає, що більше не стане членом НАТО, додавши, що Києву потрібні нові форми співпраці із західними країнами та певні гарантії безпеки. Як повідомляє Financial Times в середу, делегації України та Росії за останні години досягли значного прогресу за 15-бальним планом, який би гарантував припинення вогню та виведення російських військ за умови, що Київ прагне нейтралітету. Британська газета, яка наводить три джерела, що беруть участь у переговорах, зазначає, що місії обох країн розглянули цей проект угоди в понеділок, що означало б, що Україна відмовляється вступати в НАТО і приймати іноземні військові бази в обмін на отримання захисту від таких країн, як США, Туреччина або Великобританія Великобританія. Однак «ФТ» нагадує, що як ці гарантії захисту західними країнами, так і майбутній статус окупованих Росією українських територій з 2014 року створюють значні перешкоди у проведенні переговорів. НАЧАЛЬНИК внутр/тобто