Вони вже грають на стадіоні Саусаліто, У Ла Калера проти New Blense.

Калерата Новий Бленс (США) намагаються сьогодні пережити Кубок Судамерикана 2022 року. Обидва виграють 0-0 в першому матчі, а потім отримати шанс у відбірковому груповому етапі. Другий сегмент буде на стадіоні Саусаліто о 9:30 (за аргентинським часом).

ГаріВаргас Карреньо був арбітром, який керував грою на стадіоні Саусаліто.

Сьогодніможливість формування La Calera в США Команда на чолі з Мартіном Ансельмі змагатиметься з Ігнасіо Архе в формації 3-5-2.

Яочолюю захист Крістіана Більчеса, Сантьяго Гарсії, Еріка Б'ємберга, Маттіаса Фернандеса, Брайана Гаррідо, ЕстебанВаленсії, Гонсало Кастеллані, Єрко Оянедель, Лукаса Пасеріні та Себастьяна Саеса.

Можливістьформування Ñublense сьогодні

Зі свого боку люди на чолі з Джеймі Гарсією зупиниться в суді зі стратегією 4-4-2 проти Нікола Перес: Бернардо Серезо, Ніколас Варгас, Луїс Марго, Джованні Кампосано; Рафаель Карокка, Мануель Рівера, Федеріко Маттеос та Маттіас Мойя є посеред поля, де лідирують Феліпе Рейнеро та Патрісіо Рубіо.

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