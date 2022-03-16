Вони вже грають на стадіоні Саусаліто, У Ла Калера проти New Blense.

Калерата Новий Бленс (США) намагаються сьогодні пережити Кубок Судамерикана 2022 року. Обидва виграють 0-0 в першому матчі, а потім мають шанс у відбіркових турнірах групового етапу. Другий сегмент буде на стадіоні Саусаліто о 9:30 (за аргентинським часом).

ГаріВаргас Карреньо був арбітром, який керував грою на стадіоні Саусаліто.

Сьогоднішанс сформувати La Calera в США Команда на чолі з Мартіном Ансельмі змагатиметься з Ігнасіо Арче в 3-5-2 формації.

Яведу захист Крістіана Більчеса, Сантьяго Гарсії, Еріка Б'ємберга, Маттіаса Фернандеса, Брайана Гаррідо, ЕстебанВаленсії, Гонсало Кастеллані, Єрко Оянедель, Лукаса Пасеріні та Себастьяна Саеса.

Шанссформувати Ñublense сьогодні

Зі свого боку, люди на чолі з Джеймі Гарсією зупиниться в суді зі стратегією 4-4-2 проти Нікола Перес: Бернардо Серезо, Ніколас Варгас, Луїс Марго, захист Джованні Кампосано; Рафаель Карокка, Мануель Рівера, Федеріко Маттеос і Маттіас Моя знаходяться в середина поля, де лідирують Феліпе Рейнеро і Патрісіо Рубіо.

Джерело та еталонне зображення: Фабрика даних