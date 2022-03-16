США заявили, що «не змінили курс» з Венесуелою після зустрічі з Мадуро

Вашингтон, 16 мар США «не змінили курс» у своїй політиці щодо Венесуели після недавньої поїздки делегації високого рівня до Каракаса на зустріч з президентом Ніколасом Мадуро і закликали «режим» відновити минулорічні неспішні переговори з опозицією в Мексиці. Про це заявив на прес-конференції прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс, на якій він відкинув, що поїздка, перші високопосадовці США в Каракас за роки, послабить опозицію Хуана Гуайдо, яка розглядала Вашингтоном тимчасовим президентом Венесуели. «У визнанні Гуайдо тимчасового президента не було змін», - зазначив Прайс. Прес-секретар США зазначив, що візит Вашингтонської делегації мав на меті забезпечити звільнення громадян США «помилково затриманих» у Венесуелі та «закликати режим Мадуро повернутися за стіл переговорів» в Мексиці з венесуельською опозицією для «відновлення демократії». У зв'язку з цим він наполягав на «підтримці» США «переговорного рішення» у Венесуелі. Минулого тижня американці Хорхе Альберто Фернандес, заарештовані в лютому 2021 року, та Густаво Адольфо Карденас, колишній директор Citgo, дочірньої компанії венесуельської державної нафтової компанії Pdvsa в США, були звільнені та ув'язнені на чотири роки та чотири місяці у Венесуелі. Його звільнення відбулося через три дні після того, як делегація США високого рівня вирушила до Каракаса на чолі з радником президента Хуаном Гонсалесом, який зустрівся з Мадуро. Окрім ситуації з колишніми менеджерами Citgo, переговори були зосереджені, на думку Білого дому - про глобальну «енергетичну безпеку», в умовах різкого зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну. Останніми днями американські ЗМІ запевнили, що адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість скасування частини нафтових санкцій проти Венесуели, щоб Карибська країна збільшила поставки нафти, що може допомогти полегшити висхідний тиск на ціну барель сирої на міжнародних ринках. Сполучені Штати під час президентства Дональда Трампа (2017-2021) ввели жорсткі економічні санкції проти Венесуели в 2019 році, включаючи експорт нафти, головний венесуельський економічний драйвер, який Байден зберігав з моменту прибуття в Білий дім у січні 2021 року. НАЧАЛЬНИК AFS/SSA/JRH