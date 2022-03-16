Ціна на бензин в Мехіко на 16 березня.

Перевіртеціни на паливо в Мехіко 16 березня, перш ніж заповнити бак вашого автомобіля. Ціни на бензин змінюються з кожним днем, тому важливо знати їх вартість.

: 22 186 песо: 24 177 песо: 23 140 песо

Ціна, про яку повідомляє власник ліцензії в Інтернеті відповідно до встановленої зобов'язання за номером контракту від 1 квітня 2018 року Комісією з регулювання енергетики А.

ціни на паливо можуть відрізнятися в Мексиці через різні фактори, такі як базові ціни, податки та логістика.

Оскількиціни на нафту виражаються в доларах по всьому світу, базова вартість базується на міжнародних цін на нафту, тому середня вартість бензину змінюється відповідно до курсу доларів і песо.

УМексиці також сплачується податок на споживання палива, який визначається Міністерством фінансів та державного кредиту (SHCP) і називається Федеральним акцизним податком (IEPS) на виробництво та послуги, що впливає на ціну бензину.

Витратитакож можуть змінюватися через логістичні причини, такі як транспортування та зберігання. При транспортуванні нафти і рафінованого бензину трубою або судном вартість збільшується, якщо ціна палива зростає.

Іншіфактори, що впливають на ціну палива, визначаються географічним положенням.

Дізнатися

ціну на бензин по сезону

Щоб дізнатися, відвідайте наступний сайт уряду Мексики

Федеральний споживач Прокуратура (Profeco) також робить сайт доступним для користувачів для надання актуальної інформації про АЗС, які продають бензин і дизель за найвищими і найнижчими цінами в країні.

СторінкаProfeco називається «Хто є хто в бензині», яка базується на звіті Комісії з регулювання енергетики (CRE) про роздрібні продажі бензину та дизелі.Натисніть за наступним посиланням для доступу:

Profeco також пропонує користувачам додаток Litro X Llitro , доступне для iOS та Android, де вони можуть порівнювати ціни на прилеглих АЗС та подавати скарги та скарги.

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