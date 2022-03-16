МЕА попереджає про ризик найбільшого шоку постачання нафти за десятиліття

Париж, 16 березня в середу, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило про ризик «найбільшої (нафтової) кризи поставок за десятиліття» про можливість того, що значна частина російського виробництва зникне з ринку без готовності ОПЕК компенсувати. У своєму щомісячному звіті про нафтовий ринок МЕА різко знизив прогноз світового попиту на цей рік через зростання барельних цін, викликаних вторгненням Росії в Україну, уповільненням економічного зростання. Зокрема, прогнози споживання між 2 кварталом та четвертим кварталом були зменшені на 1,3 мільйона барелів на день, зроблені лише місяць тому, що в середньому 950 000 барелів на день менше в 2022 році загалом. ac/rcf/rml