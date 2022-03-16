Чоловік віце-президента США був заражений COVID, повідомили в Білому домі.

Дуг Емхофф, чоловік віце-президента США Камали Харріс, випробував позитивний результат на covid-19, але чиновники були негативними в тесті, повідомляє Білий дім у вівторок.

«Віце-президент пройшов негативний тест на Covid-19 і буде продовжувати тестуватися», - сказала Сабріна Сінгх, прес-секретар Харріса.

Однак після того, як Emhoff випробував позитив, Гарріс скасував заплановану появу на заході Білого дому на честь Місяця жіночої історії.

Президент США Джо Байден сказав присутнім, що Харріс «вирішив не ризикувати» і «прийняв надмірну обережність і вирішив не приєднуватися до нас сьогодні».

Він додав, що Емхофф був «гаразд».

СМС/Ст/Банкомат/ДГА