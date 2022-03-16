Європейський Союз та EOM повідомили про закупівлі голосування на останніх виборах, проведених в Колумбії.

Foto de archivo. Una mujer vota durante las elecciones legislativas en el municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, 9 de marzo, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Скаргина передбачувану закупівлю голосів і звинувачення у фальсифікації виборів не припиняються. Заостанні кілька годин та ж Місія спостереження за виборами (EOM) Європейського Союзупоказала, як законодавчі вибори, що відбулися в неділю, 13 березня, та президентські консультації проходили минулої неділі, 13 березня. Виголосив останній звіт про прогрес.

За даними виборчого агентства, очолюваного за кордоном MEP Хаві Лопесом, день був проведений мирно, але, на жаль, ознаменувався подією, яка вплинула на прозорість виборів, які визначили нового законодавця та трьох кандидатів у президенти.

«Спостерігачі виявили численні ознаки покупки голосів і стали свідками деяких випадків, особливо в департаментах з найбільшим вразливим населенням, включаючи зону Атлантичного узбережжя та Спеціальний перехідний район миру (Чітреп)», - сказав Лопес.

Крім того, реалізація Citreps вказувала на певні відхилення, про що повідомляють громадяни, які проживають в місцях, де будуть правити виборчі округи в Колумбії, та цифри, пов'язані з виборчими установами.

«У цій реалізації було кілька недоліків дизайну, серед яких вони виключили географічний поділ з муніципалітетами, де багато переміщених людей живуть у зонах конфлікту», - чиновник, у свою чергу, поставив під сумнів обмежену тривалість цих місць.

Ізаскун Більбао, голова делегації в Європейському парламенті, розповів про перші вибори, які дозволили жертвам прийняти законодавство і запевнив, що вони були відфільтровані «питаннями безпеки, фінансування та проникнення політичних партій та збройних формувань, які ускладнювали їх досягнення цілі». Вони були задумані. Реєстрація кандидатів у сімейні стосунки з відомими винними була предметом сильної критики». Він сказав.

Хоча збільшення жіночих виборів на цих виборах не було таким, як очікувалося, іноземні законодавці наголосили на збільшенні гендерних квот.

Більбао, який упевнений, що надасть всі гарантії та межі для того, щоб перший президентський тур 29 травня за кордоном міг бути проведений належним чином, пояснив, що «кількість жінок у Палаті представників зросла з 20% від вихідного парламенту до 29% парламенту обрано в неділю».

Хоча кількість голосів, зареєстрованих ЕОМ, було зафіксовано, європейська територіальна делегація висвітлила роботу Національного реєстру цивільного стану, який висвітлює діяльність виборчої освіти, що проводиться на останніх виборах.

Він також згадав про роботу, яку було зроблено для зменшення недійсних голосів; однак у Колумбії, на відміну від минулих виборів, вона значно зросла. «Загалом, свідки змогли спостерігати за голосуванням та фотографувати рекорд результатів без надмірних обмежень. Введення окремої картки значно знизило рівень явки недійсності, а РАГСу швидко опублікувало детальні попередні результати та скани результатів круглого столу». Лопес, який нагадав про вбивство поліцейських у відділеннях «Мета» і «Какета» до дня голосування, повідомив.

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