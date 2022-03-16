Уряд Буенос-Айреса запустив платформу для підприємців у популярній економіці, щоб пропонувати свою продукцію

Міністерство людського розвитку та середовища існування міста Буенос-Айрес презентувало платформу «Популярна цінність» у вівторок. Як вони пояснили, це буде «простір для комерційного зв'язку, який дозволить компаніям отримувати доступ до продуктів та послуг соціальної та популярної економіки прямим та простим способом, щоб вони могли почати включати їх у свій офіційний ланцюжок створення вартості як постачальників».

Вони також пояснили, що вигода буде як для виробничих підрозділів, компаній, так і для громадськості, оскільки «це передбачає можливість перегляду загальної наявної пропозиції в одному місці та отримання контактної інформації підприємств».

Захід запуску відбувся в Центрі дизайну Метрополітен, в районі Буенос-Айреса в Барракас, і очолював міністр людського розвитку та середовища проживання Марія Мільоре.

«Цей проект пропонує надати більше видимості популярному сектору економіки, щоб він міг бути пов'язаний з приватним світом. Миробимо дуже конкретні кроки, щоб зробити роботу все більш і більш цінною. Це дає мені радість бути тут, тому що давно ми думали, що це неможливо, і що сьогодні це конкретна віха дуже важлива», - сказав Мігліоре.

Марія Мігліоре (Ніколас Штульберг)

На заході Оскар Монзулло з Librería del profesional та Соня Альварес з Кооперативу 17 листопада мали можливість поділитися своїм досвідом як членів соціальної та популярної економіки.

«Для підприємців та кооперативів платформа представляє чудову можливість для решти компаній дізнатися про наші продукти та послуги. Ми маємо велику силу для підприємництва, ми робимо це з великою пристрастю та великою любов'ю, але у нас також виникають труднощі, і великі труднощі - конкурувати з рештою компаній на ринку. Цяплатформа є вітражем, де ми можемо показати себе, і щоб вони могли познайомитися з нами», - пояснив Монзулло.

З іншого боку, Альварес сказав: «Ми хочемо мати можливість продовжувати роботу день у день. Ми раді народженню цієї платформи, хочемо подякувати супроводу, тому що вони завжди з нами. Михочемо показати, що ми можемо робити те, що роблять інші компанії, пишаємося тим, що можемо розвиватися, як і всі інші, і бути відомими».

Всесвіт популярної економіки в місті Буенос-Айрес складається з близько 413 000 чоловік, тобто майже 1 з 5 працівників. Територіями з найбільшим потенціалом зростання є текстильна промисловість, гастрономія і туризм, міська логістика, догляд, будівництво, торгівля, зелена економіка. Реєстр виробничих одиниць популярної та соціальної економіки (Рупепис), який функціонує як шлюз до інструментів, пропонованих міською владою, наразі налічує 3053 зареєстровані виробничі одиниці та залучає 9133 людини. Крім того, в рамках закону для сектору Міністерство має програму технічної допомоги, спрямовану на збільшення виробничих потужностей та розширення маркетингових інструментів кожного підприємства; заохочує об'єднання компаній та організацій приватного сектору загалом з UPS через менторство; і запустив FONDES, фонд, який об'єднує державний та приватний капітал для фінансування продуктивних проектів популярної економіки.