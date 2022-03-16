Тейлор Фріц перемагає Джаума Муннара в Індійському Уеллсі, щоб перейти до другого туру

Спортивна письменниця (США), 15 березня американська тенісистка Тейлор Фріц завоювала 20-е місце в рейтингу ATP, а в третьому раунді Indian Wells Masters здобула перемогу над іспанським суперником Жауме Мунар (Jaume Munar) з 3-ма комплектами з частинами 6-4, 2-6 і 7-6 (2). Після перемоги двох відбіркових раундів і двох основних раундів нічиєї, Фріц повинен був досягти межі проти Мунара, який досяг цього матчу, але піддався фінальному тай-брейку після інтенсивного 2-годинного і 49-хвилинного бою. Іспанці попрощалися з каліфорнійською пустелею після гри на турнірі високого рівня, а в попередньому раунді врятували три матчеві м'ячі, щоб перемогти співвітчизника Пабло Карреньо. Цього вівторка він одужав після втрати свого першого набору з великим жалем, оскільки пропустив вісім можливостей перерви і був покараний минулого року одним із двох, який був нагороджений Фріцом 6-4 на користь американського півфіналіста Indian Wells. Ефект, якого не вистачало в першому наборі, був помічений у другому сеті, а Мунар відновив рівність з твердими 6-2, перетворивши в його розпорядження два «розбиття» кулі. Цього року іспанський гравець, який є четвертим фіналістом у Мельбурні, погано розпочав вирішальний набір і побачив, як він програв 1-4, зробивши перерву з недоліками, але підняв свій рівень і відновився, поки не змусив перерву. Але цього разу саме Фріц зміг впоратися з напругою краще. Він набрав всі очки за свою службу і пішов вперед на 5-2 перед Мунаром, який втратив довіру. Зокрема, він поскаржився на поганий кульовий горщик з 4-2 на табло, що викликало невимушену помилку і проклав шлях для круглого проходу Фріца. Наступним суперником Фріца стане Алекс Де Мінаур, австралієць з Іспанії, який ліквідував американця Томмі Пола (7-6 (2) та 6-2). Серед інших результатів цього вівторка Італія Маттео Берреттіні, який займає шосте місце в світовому рейтингу, обіграла південноафриканський Ллойд Харріс 6-4 і 7-5. Іспанець Рафаель Надаль є найвищим насінням на турнірі після зняття німця Олександра Звєрєва (№ 3) і Данила Медведєва (1 місце) Росії. Надаль зіграє проти Райлі Опелки зі Сполучених Штатів у 16-му турі цієї середи.