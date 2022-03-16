Сідней Суїні зіграє разом з Дакоти Джонсоном у «Мадам Веб»

МадамВеб розширює свій акторський склад з іншою назвою, яка останнім часом звучить дуже сильно в індустрії розваг:Сідней Суїні. Американо-канадська актриса відома у всьому світі тим, що грає Кессі Говард на « Ейфорії», телевізійному явищі HBO, який прем'єрував другий сезон цього року і породив дуже високі рейтинги. Тепер молодий художник буде діяти разом з Дакотом Джонсоном у фільмі Sony Pictures про іншого персонажа павука Marvel .

За даними американської преси, зірка приєдналася до акторського складу в ролі, поки що не відомої , оскільки офіційно не оголошено до цих пір. Цей проект, який інтегрує всесвіт Людини-павука в кіно, може зосередитися на двох персонажах, які носила цю назву, Кассандра Вебб або Джулія Карпентер . Перша - це літня жінка, паралізована міастенією, хронічним захворюванням, яке призводить її до життя, пов'язаної з великою системою павутини, щоб залишитися в живих, тоді як друга, яка несе псевдонім, також відома як наступник Павука-Жінка.

Сідней Суїні дарує життя Кессі Говард в гучному серіалі «Ейфорія», другий сезон якого вийшов в цьому році. (ГБО)

СеджКларксон (Джессіка Джонс іЗахисники ) був обраний режисером фільму, після перенесення свого контракту на Netflix наDisney+ . Сценарій буде написаний Метом Сазамою та Берком Шарплесс, писемним дуетом, який породив майбутню прем'єру Морбіус (у головній ролі Джаред Лето). На сьогоднішній день невідомо, яким буде основний сюжет, але зрозуміло, що Джонсон подарує життя головному герою.

МадамВеб дебютувала наMarvel з номером 210 коміксів Дивовижна Людина-павук, випущений в 1980 році. Її описують як літню жінку, яка має здатність передбачати майбутнє Пітера Паркера та інших персонажів з павуковими здібностями . Вона наставляла інші Spideys, особливо жіночі версії. Згідно з оригінальним дизайном, у неї сліпота та параліч у ногах, тому вона живе підключеною до машини, яка нагадує павутину, і з цієї причини її ніколи не бачать, активно бере участь у бойових ситуаціях.

Дакота Джонсон зіграє у фільмі «Мадам Веб», фільмі, зосередженому на одній з жіночих версій Людини-павука. (Рейтери/Яра Нарді)

Першийфільм Sony в головній ролі героїні

Фільм, в якому знялася Дакота Джонсон , стане першою назвою Sony Pictures за мотивами коміксів, в якому буде представлена жінка як головний герой, і він перелічено як одна з майбутніх спроб розширення всесвіту Людини-Павука . Випустивши третю партію з Томом Холландом, кінокомпанія має в духовці кілька спіноффів , народжених з цієї самої розповідної лінії, таких як Морбіус , який прибуде цього року, іКравен, мисливець, ще одна з постановок у розробці. У 2021 році Venom: Let Be Carnage був випущений на великий екран з поверненням Тома Харді до його ролі Едді Брок.

Кассандра Веб спочатку персонаж з коміксів, який має повноваження допізнання і великий зв'язок з усіма героями павукоподібних здібностей. (Комікси Marvel)

Він досі не знає, коли мадам Веб вийде в театрах, але очікується, що зйомки почнуться дуже скоро, і ми матимемо більше подробиць про дебют персонажа у світі живих дій .

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: