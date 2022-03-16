Серхіо Масса: «Інфляція - найшкідливіша отрута, яку має наша економіка, і нам потрібна твердість, щоб зіткнутися з нею»

Скликаний Аргентинською конфедерацією середніх підприємств (CAME), президент Палати депутатів Серхіо Массавзяв участь у Національному пленаріі регіональних економік, організованому суб'єктом господарювання. Зустріч відбулася в штаб-квартирі організації, де Масса також поділилася робочою зустріччю з керівниками організації. Там він послався на боротьбу з інфляцією і сказав, що «це найшкідливіша отрута, яку має наша економіка» і що«нам потрібна твердість, щоб зіткнутися з нею».

«Нам потрібно побудувати нову економічну та соціальну угоду, яка закладає основу для перемоги над інфляцією», - додала Масса. Крім того, президент Нижньої палати розповів про важливість малих і середніх підприємств і вважав: «Ми хочемо сильних, експортуючи МСП та регіональну економіку. Немає компаній без працівників, ні роботи без компаній».

« Ключовим є те, що ми збільшуємо експорт з аргентинською доданою вартістю. Тому що долари робляться шляхом продажу аргентинських талантів і роботи світу. Щоб вийти з запозичень весь час», - резюмував він.

Також участь у зустрічі взяли Президент ПРИЙШОВ Альфредо Гонсалес; Секретар продовольства, біоекономіки та регіонального розвитку MAGYP Луїс Контіджані; секретар інституційних відносин MAGYP Хорхе Сольмі; президент BICE Хорхе Ігнасіо Де Мендігурен; та регіональні економіки ПРИЙШЛИ, Едуардо Родрігес.

Були присутні Федерація туристичних палат Аргентинської Республіки (FEDECATUR); Бізнес-асоціація Росаріо (AER); Федерація торгівлі та промисловості Буенос-Айреса (FECOBA); Економічна федерація Мендоса (ФЕМ); Економічна федерація Сан-Хуана (FESJ); Економічна федерація Чако ( FECACO); Економічна федерація Санта-Крус (FESC); Бізнес-союз Jujuy (UEJ); Регіональна палата виробництва та агробізнесу Сальти; Асоціація виробників бавовни Чако; та Промислова палата, торгівлі та послуг Сан-Фернандо (CASAFICO).

«Ключовим є те, що ми збільшуємо експорт з аргентинською доданою вартістю», - сказала Масса

Зі свого боку, Альберто Фернандес готує пакет заходів для ведення власної війни проти інфляції, яка в лютому досягла 4,7%. Президент не виключає запровадження максимальних цін у місцевих магазинах, встановивши створення двох трастів для стабілізації цін на пшеничне борошно та свіжі овочі, встановлення нових значень для популярних скорочень м'яса та максимізації утримання соєвих похідних.

Так само офіційна команда, що складається з Мартіна Гусмана - міністра економіки -, Хуліана Домінгеса - міністра сільського господарства та тваринництва, Матіаса Кулфаса - міністра виробництва -, Сантьяго Каф'єро - канцлер-, Сесілія Тодеска - секретар міжнародних економічних відносин-, Вільма Ібарра - юридичний та технічний секретар- і Хуан Мануель Олмос - начальник президентських радників - аналізує та окреслює заходи, які розглядає Альберто Фернандес для пом'якшення впливу війни в Україні на основні ціни сімейного кошика.

Це гонка проти годинника на 7,5% збільшення продовольства в лютому, коли підвищення міжнародних цін тільки почалося з вторгнення Росії в Україну. Черезтри тижні після наступу Москви на Київ ці відсотки прискорилися і вплив на продукти харчування може досягати двозначних цифр .

Таким чином, Альберто Фернандес має намір закрити всі переговори між середою та четвергом. І якщо немає згоди з яким-небудь конкретним сектором, він безпосередньо виконає своє політичне рішення.

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