Наука розкрила таємницю: чи сплять акули?

Сон- це нестримне поведінка в тваринному світі. Зазвичайхарактеризується нерухомістю і поганою реакцією.

Незважаючи на крихкість, властиву сну, стійкість еволюційного часу говорить про те, що воно виконує не одну основну функцію. Гіпотеза цієї центральної функції полягає в тому, що сон відіграє важливу роль у збереженні енергії, покращуючи розслаблення та зменшуючи швидкість метаболізму неспання .

Повідомлялосяпро економію енергії під час сну у різних тварин, включаючи людей, котів, щурів, птахів та плодових мух, але невідомо, чи зменшилося споживання енергії під час сну риб.

Згідно з дослідженням групи дослідників з австралійського наукового інституту, акули сплять годинами, щоб заощадити енергію .

Для дослідження, проведеного Майклом Келлі з Університету Західної Австралії, сім картатих акул були спіймані в бухті Хауракі на північному сході Нової Зеландії і утримували їх у відкритому акваріумі в умовах природного освітлення. Тварин годували сардинами і зберігали не менше двох тижнів. Перед початком експерименту слід переконатися, що тварина досягло пост-абсорбційного стану.

<зображення src=» https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UBUFHFJ65ZB7XE5GIIEHVWWMPM.jpg» Width=» 100% «Висота =» Автоматичний» /> Акула тримала очі відкритими під час плавання, але виявила, що очі цих тварин були закриті під час сну (Europa Press)

Після закінчення цього періоду ці шахові акули ( названі тому, що кольоровий малюнок темних плям на шкірі нагадує шаховий малюнок) поміщали індивідуально в закриту дихальну лабораторію. Автоматичніпереривчасті вентилятори і відеозйомка почалася за 48 годин до початку збору даних, що дозволило кожній тварині адаптуватися до нових умов. Потім кожен протокол тривав 24 години і піддавався впливу 12 годин світла та 12 годин темряви.

Уцей період вони оцінювали зміни норм споживання кисню, щоб побачити, чи є сон вирішальним фактором економії енергії у холоднокровних хребетних.

Стан очей оцінювали як відкрите або закрите, а поставу тіла неактивних акул оцінювали як плоску (лежачи на дні бака) або стоячу (сидячи на грудних плавцях). Акулатримала очі відкритими під час плавання, але виявила, що очі цих тварин були закриті під час сну.

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Стан активності класифікували як плавання, відпочинок (менше 5 хвилин бездіяльності) або сон (більше 5 хвилин бездіяльності). Дослідженняпоказали, що рівень кисню у акул значно знижується під час сну і триває близько 5 хвилин. Щеоднією ознакою того, що вони сплять, є період активності тварини, тобто при плаванні фіксувався високий рівень кисню.

Що стосується положення тіла, вчені спостерігали, що під час сну вони приймають плоске положення тіла, а не відпочивають. Завдяки цьому дослідженню була збита давня теорія про те, що акули не заснули .

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