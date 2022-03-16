Шварцманн прощається з індійськими Уеллсами та де Мінаур просувається до 16 раунду

Лос-Анджелес (США), 15 березня аргентинський тенісист Дієго Шварцман попрощався з третім раундом Індійського Уеллса у вівторок, в той час як Алекс Де Мінаур з Австралії з Іспанії та Уругваю вступив у 16-й тур. Шварцманн, який зайняв 14-е місце в рейтингу ATP, став США Джон Існер, зайняв 23місце в світі і опустився до 7-5 і 6-3 всього за годину 19 хвилин. У першому сеті два гравці були дуже надійними і впевненими в подачі, без опції «перерва», поки 6-5 сприятливо не допомогли Існеру досягти рішучого і своєчасного сервісного перерви, щоб випередити матч. Шварцман немов винен удар, тому що не зміг впоратися з силою і силою Існера в другому наборі (13 прямої служби протягом усього матчу без збереження жодного «гальмівного» кулі). З іншого боку, в рейтингу ATP 31-річний Де Мінар переміг американця Томмі Пола (39 років у світі), 7-6 (2) та 6-4 всього за одну годину 49 хвилин. Де Міньяур був катом іспанського Jaume Munar 6-4, 2-6 та 7-6 (2) у напруженому та захоплюючому матчі, який тривав 2 години 49 хвилин з Тейлором Фріцом зі США у 16-му турі Каліфорнійського турніру з пустелі.