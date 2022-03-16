Руллі та перекладина тримати Вільярреал в перерві

Рома, 16 березня Ювентус та Вільярреал стикаються з перервою в Турині (Італія) з 0-0 на табло завдяки великому Джеронімо Руллі та перекладині, які разом відповідали за порушення найясніших шансів на чолі з сербським Дусаном Влаховичем, у раунді 16 Ліги чемпіонів. 'Juve' відповідає за гру, але не вдалося перетворити домінування в ворота. Владислав бачив, як перекладина позбавила його другого гола в Лізі чемпіонів, після першого пострілу лівою рукою, і як Руллі зупинив йому постріл з голови в точку, в яких були шанси, що вони змогли врегулювати баланс на користь «Ювентуса». Вільярреал поки що піддавалися ритму трансальпійської команди і злякалися лише двома довгими пострілами аргентинця Джованні Ло Селсо та французького Сержа Ауріра, хоча вони зберігають свої шанси пройти раунд недоторканим.