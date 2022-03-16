Рафаель Гроссі: «Ми бачимо епізоди, які впливають на основні принципи ядерної безпеки»

Генеральнийдиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив у середу, що світ переживає «надзвичайно серйозну» ситуацію щодо конфлікту в Україні, на конференції, організованій Інститутом міжнародної політики та Інститутом міжнародної політики Політична соціологія Академії Національної кафедри морально-політичних наук.

«Ми бачимо перед очима епізоди, які впливають на основні принципи ядерної безпеки», - сказав Гроссі на цій зустрічі, в якій також взяли участь суддя Альберто Далла Віа, дипломат Роберто Гарсія Морітан, політолог Розендо Фрага та економіст та колишній військовий офіцер Адальберто Родрігес Джаваріні, серед інших. інші видатні особистості.

Аргентинський дипломат попередив, що, якщо буде перерва охолодження, «ми теоретично могли б бути в сценарії плавлення реактора, як це сталося в Чорнобилі (1986) та Фукусімі (2011)».

Гроссі заявив, що міжнародна сцена переживає «критичний момент» і наголосив на важливості свого агентства в опосередковуванні конфлікту. У зв'язку з цим він заявив, що МАГАТЕ продовжує переговори з Росією та Україною щодо угоди про захист , яку запропонував їм сам генеральний директор на своїй зустрічі з представниками обох країн Туреччини минулого тижня.

Пропозиція Гроссі прагне досягти рамкової угоди, яка гарантуватиме ядерну безпеку на українській території в розпал російського вторгнення. Глава ядерного агентства підкреслив, що президент Франції Еммануель Макрон особисто закликав його висловити свою підтримку ініціативі, яка також схвалена G7.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров взяв участь у зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі в Анталії, Туреччина, 10 березня 2022 року. Міністерство закордонних справ Росії /Роздатковий посібник через REUTERS

Гроссі заявив, що в Україні могла статися «велика ядерна аварія» , посилаючись на пожежу на Запорізькій АЕС , спричинену російськими атаками. Він розрізняв те, що сталося там з Чорнобилем, оскільки в такому випадку причиною був тест на відключення електроенергії. Однак він сказав, що не можна виключати атомну аварію.

Аргентинець вважає, що конфлікт «довго не закінчиться», але що він «залишить багато шрамів». Він уточнив, що «режим нерозповсюдження може постраждати» від цієї ситуації і що «підтримання його є абсолютним пріоритетом». «Ядерне роззброєння стає ще більш складним завданням через те, що відбувається в Європі і в Індо-Тихоокеанському регіоні. Має бути дуже сильна прихильність режиму нерозповсюдження», - сказав він.

Що стосується прохання України створити зони відчуження навколо атомної станції, він стверджував, що це дуже складний момент, оскільки її мандат і можливості перевищують його. У всякому разі, він розуміє відчай України за те, що вона переживає, та замовлення, які вона розміщує. «Хто може втратити терпіння з тим, хто вторгся? Ми повинні мати величезне розуміння того, що вони переживають», - сказав він.

Гроссі запевнив, що у МАГАТЕ команди готові та готові до будь-яких подій надати негайну допомогу. «Організм і я готові. Написання твітів з Відня недостатньо, я готовий переїхати в Україну, коли це необхідно. МАГАТЕповинна показати свою корисність та здатність придумати рішення в цей драматичний момент, який ми переживаємо», - підсумував він.

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