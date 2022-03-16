Пуерто-Ріко повідомляє про паливо менше долара за два тижні

16 березня Пуерто-Рико вдалося в цю середу знизити загальні витрати на паливо та дизельне паливо до менше 1 долара за літр вперше за два тижні, повідомляє Департамент споживчих справ (DACO). Це перший раз, коли DACO повідомив про ціновий діапазон, починаючи з менш ніж 1 долар, зокрема 98 центів, на місцевому ринку з 2 березня, як зазначено в прес-релізі. Зі падінням, про яке повідомили оптовики у вівторок, Пуерто-Ріко може почати бачити станції зі споживчими цінами нижче 1 долара за літр сьогодні, додавши DACO. Тому всі заправки відображають зниження від 3 до 5 центів за літр на бензин і в середньому від 5 до 6 центів за літр для дизеля. Таким чином, ціна звичайного бензину на станціях острова повинна становити близько 98 центів до 1,06 долара в цю середу, тоді як вартість дизельного палива повинна коливатися в межах 96 центів до 1,09 долара. За даними DACO, падіння цін пов'язане з готовністю Росії та України вести переговори про збройні конфлікти та скорочення попиту через закриття COVID-19 у різних містах Китаю, а також їх готовністю продемонструвати зниження попиту. jm/laa