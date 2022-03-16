Можливість Cucuta повернутися до професіоналізму, не проходячи другий підрозділ

ARMENIA - COLOMBIA, 17-10-2020: Michell Ramos (#17) del Cúcuta celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante partido entre Cúcuta Deportivo y Envigado F.C. por la fecha 15 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 jugado en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia. / Michell Ramos (#17) of Cucuta celebrates after scoring the first goal of his team during match between Cucuta Deportivo and Envigado F.C. for the date 15 as part of BetPlay DIMAYOR League 2020 played at Centenario stadium in Armenia city. Photo: VizzorImage / Ricardo Vejarano / Cont

Критика директора Головного відділу професійного футболу в Колумбії не припиняється: Футбольна перерва через законодавчі вибори в Колумбії з 2022 по 2026 рік передбачила питання управління після відкриття фіналу другого дивізіону з двома клубами, які вже просунулися до BetPlay Dimmayer Ліга 2022 (Союз Магдалени і Кортулуа).

Питання колумбійського керівного органу футболу було висвітлено, коли колишній журналіст Іван Мехія поскаржився, що розслідування проти Llaneros FC закриваються на Ді Майорці через іммобілізацію Союзу Магдалени, що пошкодило публічність Форталези (CEIF). Фернандо Джарамілло Гіральдо подав у відставку, якщо Кукута повернувся до національного футболу.

Іван Мезія нападає на Фернандо Джарамілло через Союз Магдалени та скандал Лланероса/ (Twitter: @PajaritoDeIvan) Іван Мезія нападає на Фернандо Джарамілло через Союз Магдалени та скандал Лланероса/ (Twitter: @PajaritoDeIvan)

Ну, саме в оточенні команди motilón кажуть , що команда (сьогодні голова Хосе Аугусто Кадена) повернеться до вищої категорії колумбійського футболу наступного сезону.

У північній столиці Сантандера вважають, що команда турніру BetPlay повернулася в перший дивізіон без необхідності клубів боротися за просування, як це традиційно робили. Однак група клубів, яка вирішить проголосувати за майбутнє команди Cucuteno, не вітає цю ситуацію.

Однак рішення повернути Кукуту до А безпосередньо залежить від голосів інших 35 клубів, які складають організацію. З самого початку Cucuta Deportivo виграє 16 голосів у вирішальному з'їзді Дімайора.

Існує історичний колумбійський професійний футбольний клуб, який відноситься до другої категорії і не бачить повернення команди Північного Сантандера на ярмарок А без заслуг цього виду спорту.

Однак слід пам'ятати, що Cucuta зіграв свій останній професійний матч на стадіоні Альберто Грісейс проти Ріо-Негро Агілас 18 числа Ліги BetPlay 2020 6 листопада2020 року.

Після цього команда покинула першість, і Дімайор відразу ж знявся в умовах економічного банкрутства і боргів. Корпоративний керівник передав клуб від процесу корпоративної реорганізації до процесу ліквідації.

Обговорення нової категорії Cucuta відкрито, і таким чином все буде вирішено на Загальних зборах у четвер, 16 березня, і це рішення, в решті-решт, буде відомо, що дасть остаточну відповідь майбутньому Cucuta Deportivo, клубу, який не змінив рекордів. Дімайор переїхав до Барранкабермеї в Аліансі Петролери, але, не відновлюючи те, що він вже мав у прикордонному місті, платити за його обов'язок і виконувати його зі стадіону генерала Сантандера до місця, щоб оскаржити Це було б.

У той же час, вболівальники команд, які втратили своє спортивне визнання Міністерством спорту Колумбії, сподіваються повернутися до офіційної гри незалежно від категорії, оскільки історично місто завжди підтримувало команду і є одним з найкращих футбольних майданчиків США . Чемпіонат з D.T. Хорхе Луїс Пінто в 2006 році і виграв півфіналіста Копа Лібертадорес в 2007 році з тренером Хорхе Луїс Берналь.

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