Playland Park: нова жертва механічних ігор прибув.

Айгосто Ама і Хадін Мадехіраі.Imaha ha ha ha ha ha ha знаходиться в міській зоні Ябопо Існує парк playland. Це міський собор, місто міста. Інформаціяпро музику, інформація про найкраще в світі, світі, міських районах,міських районах, міських районах , і

«Всі почали кричати, щоб закінчити гру». Вінкаже, що це реакція оточуючих людей, коли він зрозумів, що сталося з ним в середині гри. Щоб уникнути пошкоджень під час повороту диска, Армас схопив трубку, але раптовий рух цієї трубки призвів до пошкодження металу шкіри.Він розповів новини на квадроциклі, що «мій одяг кривавий, кровоточив, і моя рука впала в кров».

Жертваназвав біль як нестерпний, тому він вирішив відмовитися від трубки, яка вдарила себе і його тіло між страхом і тривогою, і згідно зі статтею ЗМІ, «вискочила з кута в кут гри». За криком жертви і вимогами людей гра не зупинилася, а чекала до кінця гри. Утой час він помітив, що з його руки вийшла кров і попросив медичну допомогу.

КамілаАрмас звинувачує її в аварії такого масштабу, змушуючи її відчувати себе винною за те, що сталося, коли її запитали, куди їй слід покласти руки, піклуючись про неї. сім'япроконсультувалася з іншим медичним працівником і сказала, що потерпілому довелося пройти іншу процедуру, перш ніж отримати травму. «Те, що вони зробили, - це застосувати шкіру, яка була зовні, і зцілити її там», - сказала мати Армас.

Армасподілився деталями з об'єктом, щоб вони могли спілкуватися, але з 31 січня, коли стався інцидент, вони не отримували дзвінків або повідомлень, зацікавлених у прослуховуванні інциденту.

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Небезпечнімісця

Двоє неповнолітніх стали останніми жертвами гри, встановленої в Play Land Park. Чиясьмама розповіла їй, що парк атракціонів намагається приховати місце, де постраждала потрапила в аварію. Норма Агілар Ортега сказала La República: «Вони накрили гру парасольками, і співробітники, які там були, почали ізолювати людей, неодноразово просячи людей піти, «нічого не сталося».

Заступник директора Ліми попросив мера Сорко вжити подальших заходів щодо інциденту, що стався в Playland Park. Так/Фото: Twitter/Sorco Муніципалітет

Агілар- це також тітка іншої жертви, яка була заблокована у відділенні інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) через тяжкість травми після аварії. Агілар Ортега сказала, що коли її сина не знайшли, через кілька хвилин їй подзвонили, що неповнолітня перебуває біля дверей Playland Park, але вона отримала травму і не визнала, що особа, яка зв'язалася з ним, не підтвердилася. «Він не знав себе і навіть не говорив, що його син потрапив в аварію». Я додав, що.

Жінказазначила, що «відповідальність становить 100% Playland Park» і що це може статися з неповнолітнім, який відвідував парк розваг і добре провів час зі своєю родиною, але який виявив момент жаху. «Це не випадкова подія, це недбалість», - підсумував він.

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