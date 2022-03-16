Минулих вихідних у відомому парку розваг сталася аварія . Play Land Park взяла до уваги безпеку, яку може гарантувати цей тип атракціону.Це дивовижний факт, але це не перший. Молодажінка, ідентифікована як Каміла Армас, зазнала глибокої рани в руці, коли вона була у знаменитій Тагаді гра відома своїм рекордом бурхливо крутиться на осі.

«Всі почали кричати, щоб кинути гру». Вінкаже, що це реакція оточуючих людей, коли він зрозумів, що сталося з ним в середині гри. Щоб уникнути пошкоджень, поки диск крутився, Армас схопив трубку, але метал пошкодив шкіру через різкого руху в цій трубці. Він розповів новини ATV: «Мій одяг був кривавим, кровоточив, і моя рука впала в кров».

Потерпілийназвав біль як нестерпний, тому між страхом і тривогою він вирішив відпустити трубку, яка поранила його та його тіло, і згідно з газетною статтею, «вискочила з кута до куточка гри». Гра не зупинилася на крику жертви і вимогах людей, а чекала до кінця гри.На той час він помітив кров, що виходить з його руки і звернувся до лікаря.

КамілаАрмас звинувачує її в аварії такого масштабу, змушуючи її відчувати себе винною за те, що сталося, коли її запитали, куди вона поклала руки, піклуючись про неї. сім'япроконсультувалася з іншим медичним працівником, який сказав йому, що потерпілий повинен виконати іншу процедуру, перш ніж отримати травму. «Те, що вони зробили, - це застосувати шкіру, яка була зовні, і зцілити там», - сказала мати Армаса.

Армасподілився деталями з об'єктом, щоб вони могли спілкуватися, але з 31 січня, коли сталася аварія, вони не отримували дзвінків чи повідомлень, зацікавлених у прослуховуванні інциденту.

Playland Park: з'явилася нова жертва механічних ігор Playland Park: з'явилася нова жертва механічних ігор

Небезпечнімісця

Двоє неповнолітніх були останніми жертвами гри, встановленої в Play Land Park. Матиодного з них повідомила, що парк атракціонів намагається приховати місце, де постраждала потрапила в аварію. Норма Агілар Ортега сказала La República: «Вони накрили гру навісом, і співробітники, які там були, почали ізолювати людей, повторюючи «нічого не сталося», і просячи людей піти.

Респ. Ліма попросив мера Сурко вжити подальших заходів щодо аварії в Playland Park.Capture/Фото: Twitter/Surco муніципалітет Респ. Ліма попросив мера Сурко вжити подальших заходів щодо аварії в Playland Park.Capture/Фото: Twitter/Surco муніципалітет

Агілар- це також тітка іншої жертви, яка заблокована у відділенні інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) через тяжкість травми після аварії. Агілар Ортега сказав, що коли її сина не знайшли, через кілька хвилин він отримав дзвінок, що неповнолітній був біля дверей Play Land Park, але він отримав травму, і він не зізнався, що людина, яка йому подзвонила, не підтвердилася. «Він не ідентифікував себе і навіть не сказав, що його син потрапив в аварію». Він додав.

Жінказазначила, що «відповідальність становить 100% Play Land Park» і що це може статися з неповнолітнім, який відвідував парк розваг і добре провів час зі своєю родиною, але яка виявила момент жаху. «Це не випадкова подія, це недбалість». Він уклав.

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