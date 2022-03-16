Pfizer закликає до другої дози підсилювача проти covid-19 у Сполучених Штатах

Pfizer та BioNTech оголосили у вівторок, що вони попросили Адміністрацію з лікарських засобів США (FDA) затвердити додаткову дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 65 років.

Для їх попиту вони базувалися на ізраїльських даних і проаналізували, коли омікронний варіант широко розповсюджувався, йдеться в повідомленні компанії.

За даними Pfizer і BioNTech, дані показують, що «додаткова бустерна доза вакцини РНК месенджера підвищує імуногенність» (здатність викликати імунну відповідь) і «знижує швидкість виявлених інфекцій та серйозних захворювань».

Тому компанія попросила FDA схвалення для екстреного використання.

Бур Диф/перл/ДГА