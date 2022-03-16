Нафта продовжувала знижуватися і наближається до рівня до російського вторгнення в Україну

Ціни на нафту продовжували падати в середу і наближаються до російських рівнів вторгнення в Україну, обтяжені побоюваннями падіння попиту на чорне золото і оптимізму з приводу поточних угод між Москвою і Києвом.

За підсумками дуже мінливого дня Північно-морська барель Brent з доставкою в травні втратила 1,89% до $98.02.

Тим часом Західний Техаський проміжний (WTI) за квітень впав на 1,49% до $95.04.

Таким чином, два бенчмаркові бочки нижче 100 доларів і близькі до рівня їх попереднього вторгнення наприкінці лютого та наступних західних санкцій проти Москви, які принесли чорне золото близько до її рекордних максимуму.

«Ці рухи обумовлені сподіваннями та очікуваннями, що виникають в результаті російсько-українських переговорів», - резюмував Метт Сміт, керівник нафтового аналізу Кплер Метт Сміт.

Нові переговори між Києвом і Москвою були описані президентом України Володимиром Зеленським як «більш реалістичні», хоча Росія продовжує прогресувати на місцях.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у середу, що учасники переговорів обговорюють «компроміс», який зробить Україну нейтральною країною за моделлю Швеції чи Австрії.

- «Розсудливість» -

З огляду на зниження цін, «інвестори, здається, роблять великий акцент на цих планах нейтралітету, хоча я б порадив крайню обережність з цього питання», - попередив аналітик Сміт.

За словами цього фахівця, ціни на сиру нафту знову зростуть через брак пропозиції.

«Теоретично, в найближчі два тижні буде нестача поставок», - сказав він.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило в середу, що побоюється сильного «впливу» на світове постачання нафти в результаті санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, і підрахували, що російську нафту неможливо негайно замінити.

Росія є другим за величиною експортером сирої нафти в світі.

Для Стівена Бреннока з PVM Energy є й інші фактори, які тягнуть нафту, такі як «страхи, пов'язані з covid-19, які повертаються», або «сподівається, що домовленість буде досягнута в переговорах щодо іранської ядерної (угода)».

Китай стикається з найбільшим спалахом covid з 2020 року, і в декількох містах діє санітарне блокування, що викликає побоювання через його вплив на економічне зростання Китаю та попит на чорне золото.

Перешкоди на шляху відновлення угоди про іранську ядерну програму, схоже, розвіюють.

США вважають, що населений пункт «близький». Такий висновок призвів би до скасування санкцій проти Ірану, члена-засновника ОПЕК, і дозволить йому повністю відновити експортні потужності.

Дані про запаси нафти в США не вплинули на ринок.

Комерційні запаси нафти в США різко зросли на минулому тижні, всупереч очікуванням ринку, хоча запаси бензину впали, згідно з даними, опублікованими в середу Агентством енергетичної інформації США (EIA).

За тиждень, що закінчується 11 березня, запаси нафти США виросли на 4,3 млн барелів (мб) до 415,9 мб, тоді як аналітики очікували зниження на 1,8 мб.

Запаси бензину тим часом знизилися більше, ніж очікувалося, на 3,6 мб, тоді як аналітики очікували падіння на 1,4 мб.

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