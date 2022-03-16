Nikkei піднявся на 1,73% до середини сесії через падіння сирої нафти

Токіо, 16 березня Індекс Ніккея Токійської фондової біржі сьогодні виріс на 1,73% на півдні сесії, зумовлений прибутком на Уолл-стріт та падінням ціни на нафтові ф'ючерси. Наприкінці переговорів у середу Nikkei, головний показник токійського паку, просунувся на 1,73% або 438,23 пункту, до 25 784,71 цілого. Тим часом Topix, який об'єднує найбільші фірми з капіталізації, виріс на 1,54% або 28,14 пункту, до 1 854,77 одиниць. Ринок Токіо відкрився на день вище, заражений прибутком на Уолл-стріт і падінням техаської нафти, яка закрила попередній день ціною нижче $100 за барель, зменшивши недавні побоювання з приводу енергетичного ринку. Помітною стала ескалація під час перерви розробника відеоігор і дистриб'ютора Nintendo, який заробив 4,43%; а також зростання світового автомобільного лідера Toyota (1,99%), і виробника напівпровідників Tokyo Electron (2,78%). НАЧАЛЬНИК cgv/МРА/ІКС