Назанін Загарі-Раткліфф, смак свободи після пекла іранської в'язниці

Затримана на шість років в Ірані, де вона пережила пекло ув'язнення, британсько-іранський Назанін Загарі-Раткліфф готується возз'єднатися зі своїм чоловіком і маленькою дочкою в Лондоні після невтомної боротьби за її звільнення.

43-річного проектного менеджера, який працював у благодійній філії однойменного інформаційного агентства Thomson Reuters Foundation Thomson Reuters, був «переданий» британській владі в середу після років кошмару.

Її життя повернулося 3 квітня 2016 року, коли її заарештували разом з дочкою Габріеллою, якій тоді було два роки, в аеропорту Тегерана, куди вона поїхала відвідати свою сім'ю.

Обвинувачена в змові на повалення ісламського режиму, в позиції вона завжди заперечувала, вона була відокремлена від дочки, чий британський паспорт був конфіскований. У вересні того ж року цю жінку з подвійною національністю засудили до п'яти років позбавлення волі.

Це було початком тривалих випробувань, ознаменованих важкими періодами ізоляції в безвіконних осередках, голодовками і позбавленням медичної допомоги. Більше місяця вона спала в одному одязі і думала про самогубство.

«в'язниця була дуже важкою справою» для неї, яка «завжди мала гостре почуття вірності та справедливості», - сказав AFP її чоловік Річард Раткліфф, бухгалтер, що базується в Північному Лондоні.

Візити Габріели, з якої вона мала фотографію у своїй камері у в'язниці Евін в Тегерані, дозволили цій колись життєрадісній жінці чіплятися за життя, незважаючи на те, що вона занурилася в депресію.

У березні 2019 року британський уряд надав йому дипломатичний захист. Але до того, як Борис Джонсон, який був тоді міністром закордонних справ, зробив серйозну дипломатичну помилку, коли наприкінці 2017 року заявив, що Загарі-Раткліфф навчав журналістів в Ірані, яких вона заперечувала - даючи Тегеранські аргументи, щоб зберегти її.

- «Долор неперевершений» -

У жовтні 2019 року Загарі-Раткліфф зазнав нової драми: Габріелла, яка з моменту арешту матері жила в будинку бабусь і дідусів матері в Ірані, повертається до Лондона з батьком, щоб навчатися в школі. «Мій біль незмірна», - написала тоді жінка.

Назанін намагається заповнити прогалину, зателефонувавши маленькій дівчинці щодня через відеоконференцію з дому батьків, де її поміщають під домашній арешт у березні 2020 року через пандемію covid-19.

Але за звільненням слідує нове розчарування: на відміну від інших ув'язнених вона не амністувала.

Навпаки, у квітні 2021 року, після відбування покарання, її знову засудили до річного ув'язнення за те, що вона брала участь у демонстрації перед посольством Ірану в Лондоні в 2009 році.

На думку чоловіка, Назанін явно є «заручником» політичної гри навколо старого боргу в 400 мільйонів фунтів (520 мільйонів доларів, 475 мільйонів євро), видатний у Сполученому Королівстві за старий контракт на зброю.

Раткліфф ніколи не залишав боротьбу за звільнення дружини, з якою він познайомився в 2007 році в Лондоні, де вона подорожувала, щоб продовжити навчання. Щоб попередити про свою долю, він двічі голодував.

Британсько-іранський вивчав англійську літературу в Тегеранському університеті і працював в Ірані в Онегесі, таких як Червоний Хрест, і у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Опинившись у Великобританії, вона співпрацювала з BBC Media Action, асоціацією, пов'язаною з аудіовізуальною групою, перш ніж розпочати роботу в Thomson Reuters.

У листі до чоловіка, опублікованому через рік після арешту, вона висловила своє розчарування щодо Ірану, яким вона була такою «гордою», але що позбавило їх «можливості прожити золоті роки» своєї дочки.

МПА/АКС/мене