Національна збірна: 10 найцінніших гравців Перу у світі

Національназбірна Перу: Портал Sofascore Latinoamérica опублікував список 10 найцінніших гравців у світі. Гравці в основному були або є частиною виклику тренера Рікардо Гарека.

Гравець, який виділяється на першому місці в рейтингу, є перуанський Ренато Тапія , який в даний час грає за Сельту де Віго в Лалізі в Іспанії. Вартість 26-річного півзахисника становить 15,8 мільйона євро.

Лістинг Ренато Тапіа більш ніж удвічі займає друге місце у списку перуанських футболістів з найбільшою вартістю на ринку.

Саме футболіст, який слідкує за Ренато Тапією , - Луїс Абрам з Круза Азула з Мексиканської Ліги MX. 26-річний перуанський захисник оцінюється в 7,4 мільйона євро, після свого часу в Велес Сарсфілді Аргентині та Гранаді в Іспанії.

Нападник Seattle Sounders Рауль Руїдіас знаходиться на третьому місці зі вартістю 7,3 мільйона євро. У цьому випадку «Блоха» нещодавно відновила контракт з клубом MLS, але Рікардо Гарека не була названа Рікардо Гарекою в останніх двох датах ФІФА кваліфікаційних турнірів Катару 2022.

Другий футболіст Liga MX, який вважається в списку Перу найціннішим у світі, є Педро Акіно з Мексиканської Америки. Півзахисник, відсутній у виклику через травму, має аналогічне значення, що у Руїдіаза з 7,3 мільйонами євро і є четвертим у турнірній таблиці.

п'ятим найбільш затребуваним перуанським гравцем у світі, за даними Sofascore, є нападник Андре Каррільо з Аль-Хілал Ліги Саудівської Аравії вартістю 4,7 мільйона євро. Тобто «змія» коштує більше, ніж втри рази менше, ніж Ренато Тапія.

У другій частині списку фігурує італійсько-перуанський нападник Джанлука Лападула з Беневенто Серії В Італії, нещодавно викликаний до національної збірної Перу за відбіркові матчі, на 6-му місці вартістю 3,8 мільйона євро.

Наступний у списку, на сьомому місці, нападник Сантьяго Ормено-дель-Леон з Мексики коштує 3,3 мільйона євро. «Санті» також буде частиною матчів проти Уругваю та Парагваю за кваліфікацію ЧС-2022.

Воротар Педро Галлезе з клубу Орландо Сіті MLS займає 8 місце з 2,9 мільйонами євро, а потім Андерсон Сантамарія з Атласу та Едісон Флорес з DC United з MLS, з однаковою вартістю (2,7 мільйона євро)

Найбільший внесок у «Топ 10» найцінніших перуанських футболістів у світі вносить Мексиканська ліга з 4 експонентами, за ними йдуть MLS США з 3, а з одним гравцем Ліга Саудівської Аравії, Італії серії B та LaLiga Іспанії.

СПИСОКЛІГ НАЙЦІННІШИХ ПЕРУВІАНІВ У СВІТІ

Ліга MX (4): Луїс Абрам, Педро Акіно, Сантьяго Ормено та Андерсон Сантамарія.

MLS (3): Рауль Руїдіас, Педро Галлезе та Едісон Флорес.

Ліга Аравії (1): Андре Каррільо.

Серія B Італія (1): Джанлука Лападула.

Іспанська ЛаЛіга (1): Ренато Тапія.

НАЙЦІННІШІПЕРУАНСЬКІ ГРАВЦІ В СВІТІ

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