Монтеррей, Хуарес в мексиканському футбольному матчі в очікуванні 3-0

Монтеррей 'Rayados' вдарив «Бравос» з Хуарес 3:0 в очікуваному матчі, починаючи з п'ятого дня турніру Clausura-2022 з мексиканського футболу, що відбувся на стадіоні BBVA у вівторок ввечері.

Родольфо Пісарро вистрілив м'яч, відкинутий воротарем Уго Гонсалес на невеликій ділянці, забивши 1-0 протягом 48 хвилин.

Джоел Кемпбелл з Коста-Ріки збільшив свою ініціативу до 2-0, граючи особина між трьома захисниками в цьому районі і вказуючи на м'яч, перш ніж воротар вийшов до 64.

На 90+1 Хосе Альварадо був засуджений до фіналу 3:0 як заголовок після удару в правому куті.

З третьою перемогою поспіль Монтерей досяг 15 очок. Хуарес залишив 8 очок після шостої поразки на турнірі.

Гра спочатку була зіграна в суботу, 12 лютого, але була перенесена через участь «Раядоса» в клубному чемпіонаті світу з футболу.

Посада:

- J Г Е Р ГФ ГК ДФ

1.Пачука* 22 9 7 1 1 20 8 12

2.Пуебла 21 10 6 3 1 18 9

3. Тигра* 20 9 6 2 1 20 13 7

4. Атлас 18 10 5 3 2 12 7 5

5. Крус Азул 17 10 5 2 3 17 13 4

6. Монтеррей* 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Леон 15 10 4 3 9 10 -1

9. Гвадалахара 12 10 3 4 15 14 1

10.пума* 11 9 3 2 4 14 10 4

11.Святих 11 10 3 2 5 15 17 -2

13,Тіхуана* 11 9 3 2 4 8 14 -6

14.Атлетіко Сан-Луї* 10 9 3 1 5 10 12 -2

15.Хуарес 8 10 2 2 6 8 15 -7

16. 8 10 1 5 4 8 14 -6

17.Америка 7 10 1 4 5 10 16 -6

18.Мазатлан* 7 9 2 1 6 10 17 -7

*Є очікувані матчі

Зірка/Марс