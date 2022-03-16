Міс Перу La Pre 2022: Нілвер Уарак дивує свою дочку Алондру трояндами після перемоги на конкурсі, і вона розривається сльозами

АлондраУарак - одна з чотирьох переможців Міс Перу La Pre 2022. Дочка Нілвера Уарака ділиться короною з Кярою Вілланеллою, дочкоюКейко Фузіморі;Гаела Барраза, дочка «Томат»» Баррази; і Міа Лопес, або також відома якMia Loveday. Його тріумф відзначив музичний продюсер на вершині.

Як тільки конкурс закінчився, Алондра поділилася емоційним моментом, який вона жила на околиці місця проведення. Їїбатьки, Нілвер Уарак та співачка Лізет Сото, чекали з розпростертими обіймами, щоб привітати її з досягненням однієї з її великих цілей: перемогаМіс Перу La Pre 2022 .

На зображеннях ви бачите, як Алондра обіймає матір, поки вона плаче від щастя. «Цей тріумф - ваша мама, тому що ти зробив мене людиною, якою я є зараз. Дякую, що підготували мене, за те, що дали мені впевненість і довіру, що я можу здійснити свої мрії» , - це текст, який супроводжував відео.

Після цього прекрасний підліток приступив до обіймів батька, який також привітав її з досягненнями. «Дякую, тато, ви важлива людина в житті і за те, що є присутнім у всіх моїх незабутніх моментах. Я дуже люблю тебе, тато», - написала Алондра.

НІЛВЕРHUARAC ПРИНІС СВОЇ КВІТИ

У наступних історіях в Instagram Алондра Уарак опублікувала точний момент, коли він возз'єднався зі своїм батьком. Нацей раз Нілвер не приїхав з порожніми руками, як він з'явився з букетом троянд, щоб похвалити свою перемогу в конкурсі краси.

«Ти це зробив, моя любов. Ви це зробили! (...) Це був хороший кінець. Як я завжди говорив, у неї є всі умови, вона народилася зіркою. Я думаю, що в ньому багато зірок», - сказав відомий «король Мідас камбії», перш ніж обійняти свого первістка.

Згадаймо, що це не перший раз, коли Алондра Уарак здивувала публіку своїм талантом і красою. Вона була Міс Huánuco Teen 2021 та континентальною чемпіонкою з усіх танців 2021 . Вона також з'явилася як двійник Белінди в En Boca de Todos.

ФІНАЛ, ЯКИЙ ВИКЛИКАВ СУПЕРЕЧКИ

Оголосивши чотирьох переможців, що вони поїдуть до Сальвадору, щоб підготуватися до майбутніх міжнародних змагань, користувачі не вагаючись підвищили голос протесту проти організації. Користувачімережі вважали результат «несправедливим»,так як запевнили, щопереможці не дати найкращі відповіді на порівняння інших жінок кандидатів.

Але суперечка не зупинилася на цьому, оскільки Каміла Ернандес Мацера, один із кандидатів на конкурс, який не зміг увійти в Топ-10, використовував її мережі, щоб переконатися, що міс Перу Ла Пре вже «влаштувала», хто буде переможцем.

«Все, на жаль, було влаштовано, я ніколи не хотів у це повірити або приймати, але, на жаль, це було. І я цього не кажу, тому що мене не сталося, я думаю, що всі ми знаємо, хто пройшов, не піднімаючи пальця з інших причин», - написав він.

Вона також підкреслила, що не єдина, хто вважає, що при виборі переможців було шахрайство. «Ті, хто брав участь, знають, що є дівчата, які не підняли пальця, тому що вони були там. Єкандидати, які доклали зусиль, але є й інші, які нічого не зробили, далеко зайшли»,- сказав він.

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