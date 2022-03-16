Мексика відновлює археологічне твір анонімним колекціонером в Австрії

Мехіко, 16 мар Уряд Мексики відновив з Австрії археологічний твір, який знаходився в руках анонімного колекціонера, повідомили в середу влада країни. «Посольство Мексики в Австрії відновило археологічний твір, який знаходився в руках анонімного колекціонера», - повідомили секретаріати культури і закордонних справ у спільній заяві. Згідно з інформацією, скульптура була повернута шляхом посередництва відомого австрійського мезоамериканця, професора Карла Герберта Майєра. Шматок являє собою фрагмент колони вагою приблизно 26 кілограмів, який був витягнутий з археологічних розкопок Санта-Роза Кстампак, Кампече. Влада заявила, що працює над «логістичними деталями», щоб повернути шматок до Мексики. Повернення, за їхніми словами, є «прикладом важливості усвідомлення добровільного повернення до Мексики вотчинного майна, яке знаходиться за межами національної території і яке було витягнуто з країни без відома мексиканської влади». Вони також запросили приватних колекціонерів за кордоном, які в даний час тримають шматки, які є частиною спадщини Мексики, а також аукціонні будинки, приєднатися до захисту та захисту культурної спадщини, а також відновити їх для вивчення, збереження та поширення. Кілька днів тому Міністерство культури звернулося до етики та поваги до продажу культурної спадщини в європейських країнах та закликало галереї та аукціонні будинки припинити постачання та продаж предметів, які належать країні. Лише цього вівторка аукціон з трьох археологічних творів з Мексики, виготовлених з модельованої глини в стилі Комала, який відбудеться в Бельгії, повідомив уряд Мексики у вівторок. Але 10 березня Барселона галерея Setdart виставляла на аукціон 35 творів мистецтва з Мексики, з 9 по 17 століттями, незважаючи на те, що отримав запит від Секретаріату культури цієї країни з проханням видалити ці товари за те, що «незаконно» покинув свою територію. Уряд Мексики відновив понад 5700 штук з-за кордону, які вважає національною спадщиною протягом перших трьох років президентства Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який визнав пріоритет цій акції з тих пір, як вступив на посаду в грудні 2018 року. SRE, Генеральна прокуратура (FGR), Міністерство культури, посольства та ІНАХ посилили вимоги до іноземних урядів відновити археологічні та художні твори. Хоча не завжди успішний, уряд боровся з аукціонами в таких містах, як Нью-Йорк, Париж та Рим, де вкрадені предмети з'являються або належать до спадщини Мексики. НАЧАЛЬНИК CSR/mqb/CPY